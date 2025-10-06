Susanna Griso explica el momento de tensión de Cayetano de Alba que le llevó al enfado en el día de su boda

Cayetano de Alba y Bárbara Mirjan se han dado el sí quiero tras casi una década de relación. Los novios celebraron una multitudinaria boda en Sevilla a la que asistió la presentadora de Espejo Público Susanna Griso. La periodista describía el enlace como "una boda sencilla, para amigos y muy campestre".

A la salida de la iglesia del Cristo de los Gitanos, y justo antes de que los novios partieran en calesa hacia la finca del banquete; se produjo un momento de tensión entre el novio y la prensa. Los periodistas le preguntaban a Cayetano cómo había vivido la ceremonia y cómo se encontraba en un día tan emocionante para él. Cayetano respondió visiblemente tenso a los medios. "Les estoy diciendo que muchas gracias pero que respeto por una vez en la vida". Un gesto y una respuesta que nada tenía que ver con la mirada acaramelada con el que miraba a su esposa.

Señala Susanna Griso que Cayetano Martínez de Irujo estuvo exultante durante la celebración y que, si en algún momento se le vio tenso con los medios fue porque ese era un momento delicado. "Era un momento de tensión", mantiene. Una tensión que estaría justificada por la reconciliación con su propia familia que suponía esta boda y otros factores como la seriedad con la que su hija le acompañó hasta el altar.

"En la boda no había ningún impedimento a que la prensa realizara su trabajo"

Además, la presentadora ha destacado que es una boda en la que no hay exclusiva y en la que se permitió que todo el mundo llegara con las cámaras y grabara. "No había ningún impedimento a que la prensa realizara su trabajo. Han sido muy abiertos", mantiene.

La periodista de las mamarazzi Lorena Vázquez defiende que los medios hicieron bien su trabajo y no entiende "que respondiera de esa manera". "Luego cuando presentas tus productos gourmet juntas a toda la prensa del corazón", apunta.

Lejos de haberse dejado llevar por un arrebato, cuando momentos después le preguntaron por ese arrebato dijo que llevaba "40 años aguantando basura". "No soy familia real, no soy político ni actor. Ustedes me usurpan la vida con un micrófono. Esto no es información, es basura. Han intentado tirar por tierra mi carrera, yo me he salido de este mundo", añadía el novio.

