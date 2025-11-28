Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Hablamos con el padre de la exnovia de Ábalos que le acompañó a prisión: "José está más solo que la una"

El exministro de transportes ha ingresado en prisión ante el riesgo extremo de fuga que ha considerado el Tribunal Supremo. Hoy, hablamos con el padre de Andrea, la joven que mantuvo una relación más larga con Ábalos y que le acompañó durante su ingreso.

Hablamos con el padre de Andrea

Publicidad

José Luis Ábalos y Koldo García han ingresado en prisión provisional y sin fianza ante el elevado riesgo de fuga. La Fiscalía solicita para Ábalos una pena de 24 años de cárcel y para Koldo 18 años, por su presunta participación en la adjudicación masiva de contratos de obra pública a diversas empresas y por el supuesto cobro y gestión de comisiones ilícitas.

El nombre de José Luis Ábalos ha estado muy relacionado con varias mujeres, alguna de ellas del mundo de la prostitución o del porno. Sin embargo, la relación más seria que ha mantenido el exministro es con Andrea de la Torre, con quien estuvo cuatro años.

Fue ella quien acompañó a Ábalos durante su ingreso en prisión. "Andrea le llevó una bolsa que no excedía los 5kg, llevaba ropa y libros", asegura Jorge García Badía.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el padre de Andrea tras el ingreso en prisión de Ábalos. Según nos cuenta, su hija está muy afectada ya que, pese a que han tenido sus roces, asegura que el exministro siempre se ha portado bien con ella.

"José está más solo que la una, tiene a su hijo, pero tiene muchas cosas en contra", asegura, "admiro el interés de mi hija, andar soportando eso a la edad que tiene".

El padre de la exnovia de Ábalos habla con cariño sobre él y señala que "le ve como a un hombre más". ¡Dale al play para escuchar el testimonio al completo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Hablamos con el padre de Andrea

Hablamos con el padre de la exnovia de Ábalos que le acompañó a prisión: "José está más solo que la una"

Isabel Pantoja

Isabel Pantoja demanda por 5 millones a la prensa: "Que se haga justicia"

Susanna Griso

Susanna Griso cambia el plató de Espejo Público por Gran Canaria por varios motivos: "El periodismo en el que yo creo está en riesgo"

Sonia y Selena
A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Sonia Madoc nos cuenta los motivos de la reciente ruptura de Sonia y Selena

Josep Borrell
'Una ventana al mundo'

Josep Borrell, sobre los ataques de EEUU a presuntos narcotraficantes en el Caribe: "Lo serán o no lo serán, pero están muertos"

Deseo cumplido: nuevo programa de El 1% este miércoles con 100.000 euros en juego y mucha diversión
Con Arturo Valls

Deseo cumplido: nuevo programa de El 1% este miércoles con 100.000 euros en juego y mucha diversión

Ana Morgade, Pablo Carbonell y Adriana Abenia serán los próximos invitados que pongan a prueba su lógica en el concurso.

“¡No hay manera!”: los concursantes no consiguen dar con el panel
MEJORES MOMENTOS | 28 DE NOVIEMBRE

“¡No hay manera!”: los concursantes no consiguen dar con el panel

Jorge Fernández lo ha pasado mal al ver que ninguno de los concursantes lograba llegar a la respuesta correcta.

‘Las hijas de la criada’ se cuela en La ruleta de la suerte con motivo de su estreno en atresplayer

‘Las hijas de la criada’ se cuela en La ruleta de la suerte con motivo de su estreno en atresplayer

Funcionario de prisiones

Ábalos y Koldo: un funcionario de prisiones explica cómo serán sus primeros días en Soto del Real y la realidad del módulo 13

Lazaro Sanchez

Lázaro Sánchez, sobre la primera versión de las memorias de Juan Carlos I: "Me da vergüenza"

Publicidad