Hablamos con el padre de la exnovia de Ábalos que le acompañó a prisión: "José está más solo que la una"
El exministro de transportes ha ingresado en prisión ante el riesgo extremo de fuga que ha considerado el Tribunal Supremo. Hoy, hablamos con el padre de Andrea, la joven que mantuvo una relación más larga con Ábalos y que le acompañó durante su ingreso.
José Luis Ábalos y Koldo García han ingresado en prisión provisional y sin fianza ante el elevado riesgo de fuga. La Fiscalía solicita para Ábalos una pena de 24 años de cárcel y para Koldo 18 años, por su presunta participación en la adjudicación masiva de contratos de obra pública a diversas empresas y por el supuesto cobro y gestión de comisiones ilícitas.
El nombre de José Luis Ábalos ha estado muy relacionado con varias mujeres, alguna de ellas del mundo de la prostitución o del porno. Sin embargo, la relación más seria que ha mantenido el exministro es con Andrea de la Torre, con quien estuvo cuatro años.
Fue ella quien acompañó a Ábalos durante su ingreso en prisión. "Andrea le llevó una bolsa que no excedía los 5kg, llevaba ropa y libros", asegura Jorge García Badía.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el padre de Andrea tras el ingreso en prisión de Ábalos. Según nos cuenta, su hija está muy afectada ya que, pese a que han tenido sus roces, asegura que el exministro siempre se ha portado bien con ella.
"José está más solo que la una, tiene a su hijo, pero tiene muchas cosas en contra", asegura, "admiro el interés de mi hija, andar soportando eso a la edad que tiene".
El padre de la exnovia de Ábalos habla con cariño sobre él y señala que "le ve como a un hombre más". ¡Dale al play para escuchar el testimonio al completo!
