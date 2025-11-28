Hablamos con el padre de la exnovia de Ábalos que le acompañó a prisión: "José está más solo que la una"

José Luis Ábalos y Koldo García han ingresado en prisión provisional y sin fianza ante el elevado riesgo de fuga. La Fiscalía solicita para Ábalos una pena de 24 años de cárcel y para Koldo 18 años, por su presunta participación en la adjudicación masiva de contratos de obra pública a diversas empresas y por el supuesto cobro y gestión de comisiones ilícitas.

El nombre de José Luis Ábalos ha estado muy relacionado con varias mujeres, alguna de ellas del mundo de la prostitución o del porno. Sin embargo, la relación más seria que ha mantenido el exministro es con Andrea de la Torre, con quien estuvo cuatro años.

Fue ella quien acompañó a Ábalos durante su ingreso en prisión. "Andrea le llevó una bolsa que no excedía los 5kg, llevaba ropa y libros", asegura Jorge García Badía.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el padre de Andrea tras el ingreso en prisión de Ábalos. Según nos cuenta, su hija está muy afectada ya que, pese a que han tenido sus roces, asegura que el exministro siempre se ha portado bien con ella.

"José está más solo que la una, tiene a su hijo, pero tiene muchas cosas en contra", asegura, "admiro el interés de mi hija, andar soportando eso a la edad que tiene".

El padre de la exnovia de Ábalos habla con cariño sobre él y señala que "le ve como a un hombre más". ¡Dale al play para escuchar el testimonio al completo!