Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Sara Carbonero

Sara Carbonero sigue en el hospital 10 días después, ultima hora de su estado de salud: "El alta se va a retrasar"

Cuando se cumplen 10 días del ingreso de la periodista Sara Carbonero en un hospital de Lanzarote por un grave problema de salud, su recuperación continúa. Una operación de urgencia y su paso por la UCI, ha generado una preocupación considerable. Ahora parece que su alta, que parecía inminente, va a tener que esperar.

Sara Carbonero

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Su entorno no quiere apresurarse y sigue pidiendo prudencia. Sara Carbonero salió de la UCI el pasado viernes y su alta parecía cuestión de horas, sin embargo las últimas informaciones apuntan a que la salida del centro médico de Lanzarote en el que se encuentra hospitalizada la periodista, desde hace ya diez días, y su regreso a su casa de Madrid, tendrán que esperar algo más de tiempo.

Cabe recordar que el último problema de salud al que se ha tenido que enfrentar Sara precisó de una intervención quirúrgica de urgencia y un ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos cerca de una semana. Previamente había estado celebrando el Fin de Año en la isla de La Graciosa junto a sus amigos y su actual pareja, el empresario canario Jota Cabrera, que ha estado junto a ella durante todo este proceso.

"Por eso ha tardado más en recuperarse"

Ahora, Sara Carbonero sigue en el hospital pero se encuentra recuperándose, ya en planta. La gravedad que ha presentado la periodista y su deseo de regresar cuanto antes a la capital, es lo que la mantiene ingresada.

Sus más allegados ya se han encargado de desvincular este episodio con el cáncer de ovarios que le diagnosticaron en 2019, pero sí lo relacionarían con un periodo de mayor debilidad, según informaba la periodista Deborah Sabina: "Por eso ha tardado más en recuperarse".

Un alta inminente

Según la periodista Gema López "es normal que tras su paso por la UCI los días se alarguen". Y es que los médicos esperan a que Sara juntar las fuerzas suficientes para poder emprender su camino de regreso a Madrid, con sus hijos, que quedaron al cuidado de su madre.

"Ella ya está contestando a los mensajes de su entorno (…) Los más optimistas pensaban que hoy mismo podría recibir el alta, pero de momento el alta parece ser que se va a retrasar", explicaba el también periodista Miquel Valls.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Juan Lobato

¿Apoya Juan Lobato el manifiesto crítico con el actual PSOE de Jordi Sevilla?: "El PSOE no es de sus dirigentes"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Kiko Rivera

El feo de Kiko Rivera hacia su expareja en un evento: "Durante muchos años han tenido una relación pésima"

Lore dobla su dinero al ganar el panel final con una consonante que no se suele decir: “Te ha venido muy bien”

Lore dobla su dinero al ganar el panel final con una consonante que no se suele decir: “Te ha venido muy bien”

Enrique San Francisco

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el hermano de Enrique San Francisco, por primera vez en televisión

Las risas de la banda de La ruleta de la suerte al cantar por Isabel Pantoja: “Lo mismo nos da”
Mejores momentos | 12 de enero

Las risas de la banda de La ruleta de la suerte al cantar por Isabel Pantoja: “Lo mismo nos da”

La princesa Leonor en Espejo Público.
Estafas con la princesa Leonor

Hablamos con el estafador que se hace pasar por la princesa Leonor: "Harás un único pago de 100 euros para poder enviarte tu premio"

El divertido debate en La ruleta de la suerte por un comentario de Jorge Fernández: “Eso es un poco viejuno”
Mejores momentos | 12 de enero

El divertido debate en La ruleta de la suerte por un comentario de Jorge Fernández: “Eso es un poco viejuno”

El mensaje que escondía el panel ha desatado un debate que ha dejado ‘mal parado’ al presentador de La ruleta.

Jorge Fernández, ante la posibilidad de que un concursante le sustituya como presentador: “Sabes que este no puedes”
Mejores momentos | 12 de enero

Jorge Fernández, ante la posibilidad de que un concursante le sustituya como presentador: “Sabes que este no puedes”

Con Xanca hemos tenido una de las presentaciones más divertidas en la historia de La ruleta.

Sara Carbonero

Sara Carbonero sigue en el hospital 10 días después, ultima hora de su estado de salud: "El alta se va a retrasar"

Raúl García en Espejo Público.

De pagar 1.200 a 1.700 euros de un día para otro: así suben los alquileres que se firmaron en pandemia

Rollitos de berza rellenos de alubia de Tolosa con carne, de Joseba Arguiñano: receta sabrosa, completa y muy nutritiva

Rollitos de berza rellenos de alubia de Tolosa con carne, de Joseba Arguiñano: receta sabrosa, completa y muy nutritiva

Publicidad