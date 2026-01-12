Sara Carbonero sigue en el hospital 10 días después, ultima hora de su estado de salud: "El alta se va a retrasar"

Su entorno no quiere apresurarse y sigue pidiendo prudencia. Sara Carbonero salió de la UCI el pasado viernes y su alta parecía cuestión de horas, sin embargo las últimas informaciones apuntan a que la salida del centro médico de Lanzarote en el que se encuentra hospitalizada la periodista, desde hace ya diez días, y su regreso a su casa de Madrid, tendrán que esperar algo más de tiempo.

Cabe recordar que el último problema de salud al que se ha tenido que enfrentar Sara precisó de una intervención quirúrgica de urgencia y un ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos cerca de una semana. Previamente había estado celebrando el Fin de Año en la isla de La Graciosa junto a sus amigos y su actual pareja, el empresario canario Jota Cabrera, que ha estado junto a ella durante todo este proceso.

"Por eso ha tardado más en recuperarse"

Ahora, Sara Carbonero sigue en el hospital pero se encuentra recuperándose, ya en planta. La gravedad que ha presentado la periodista y su deseo de regresar cuanto antes a la capital, es lo que la mantiene ingresada.

Sus más allegados ya se han encargado de desvincular este episodio con el cáncer de ovarios que le diagnosticaron en 2019, pero sí lo relacionarían con un periodo de mayor debilidad, según informaba la periodista Deborah Sabina: "Por eso ha tardado más en recuperarse".

Un alta inminente

Según la periodista Gema López "es normal que tras su paso por la UCI los días se alarguen". Y es que los médicos esperan a que Sara juntar las fuerzas suficientes para poder emprender su camino de regreso a Madrid, con sus hijos, que quedaron al cuidado de su madre.

"Ella ya está contestando a los mensajes de su entorno (…) Los más optimistas pensaban que hoy mismo podría recibir el alta, pero de momento el alta parece ser que se va a retrasar", explicaba el también periodista Miquel Valls.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.