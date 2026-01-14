Antena3
Sara Carbonero recibe el alta: primeras imágenes andando con la ayuda de Jota Cabrera y última hora de su estado de salud

La periodista sigue con su recuperación del grave episodio de salud que ha atravesado en el inicio de este 2026. Sara Carbonero ha abandonado ya el hospital, pero, aparentemente débil, fue vista en caminando con la ayuda de su novio Jota Cabrera ya en la capital de España.

Sara Carbonero y Jota Cabrera

Andrés Pantoja
Publicado:

Sara Carbonero ya está en casa tras abandonar el hospital de Lanzarote en el que finalmente ha pasado 11 días. Allí ingresó a principios de este mes de enero tras sentirse indispuesta. Dado su estado de salud necesitó ser intervenida de urgencia e ingresada en la UCI.

"Por fin está en Madrid junto a su novio"

Sara Carbonero se encontraba descansando y despidiendo el año junto a su actual pareja, el empresario canario José Luis 'Jota' Cabrera, y varias amistades. Tras recibir el Año Nuevo en la isla de La Graciosa la periodista comenzó a encontrarse mal, situación que fue agravándose y terminó con ella hospitalizada en un centro de Lanzarote, donde los médicos le realizaron una intervención de urgencia, tras la cual fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Por el momento no han trascendido más detalles del diagnóstico de Sara, más allá que su entorno negara que tuviera relación con el cáncer de ovarios del que fue diagnosticada en 2019.

Tras una semana en la UCI, Sara fe trasladada a planta, donde siguió recuperándose y juntando fuerzas para regresara a Madrid, donde reside junto a sus hijos, y donde ha podido volver la tarde de este martes. Ahora ya en casa, seguirá con una recuperación que al menos tardará unos días más, a juzgar por las imágenes de Sara, ayudada a caminar por Jota nada más pisar suelo madrileño.

La periodista Gema López afirmaba que "ya empieza a contestara mensajes", habiéndose comunicado con Sara esta misma mañana, a quien agradecía la respuesta y mandaba fuerza y un beso.

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

La conocida actriz internacional Verónica Castro y periodistas internacionales, fueron algunas de las acosadas sexualmente por el cantante Julio Iglesias. Muchas de ellas contaron su testimonio en televisión.

