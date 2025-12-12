Descubre qué no puede faltar en el 'kit de supervivencia' contra la gripe para evitar contagiarte

Ante el aumento de casos previsto para las próximas semanas de gripe, los expertos recomiendan prepararse para prevenir los contagios, por eso te contamos qué debe incluir el kit de supervivencia de la gripe según David Céspedes, experto en Salud Pública.

Entre los elementos clave destacan pañuelos desechables, mascarillas quirúrgicas, antigripales, paracetamol en dosis habituales sin receta, ibuprofeno solo en casos concretos, test diagnósticos y termómetro. Es importante saber que los antibióticos no son útiles frente a la gripe.

Según los datos actuales, la circulación del virus es aún baja, pero los contagios en atención primaria ya se sitúan entre 640 y 840 casos por cada 100.000 habitantes. Las previsiones apuntan a que el pico llegará entre Navidad y Reyes, con una posible escalada hasta alcanzar cifras cercanas a los 2.000 casos.

Las autoridades sanitarias descartan medidas de confinamiento, pero insisten en el uso de mascarilla en centros de salud, hospitales y ante cualquier síntoma. También recomiendan mantener distancia en reuniones festivas y evitar que los niños visiten a abuelos en residencias, especialmente ante el aumento de infecciones respiratorias.