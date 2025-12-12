La felicitación navideña de los reyes eméritos, ¿una declaración de intenciones?: "Ha sido más fácil juntar a los perros que a los nietos"

La Casa Real ya ha difundido sus tradicionales felicitaciones navideñas y, un año más, vienen cargadas de contraste. Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, han optado por una imagen familiar y discreta, centrada en la Princesa de Asturias y la infanta Sofía. Una postal sobria que mantiene la línea institucional de los últimos años.

Muy distinta es la felicitación de los reyes eméritos. Don Juan Carlos y doña Sofía han sorprendido con una estampa navideña protagonizada por sus perros, a la que se suma, además, una felicitación individual del propio don Juan Carlos. Un detalle que ya está generando comentarios y comparaciones en pleno arranque de la temporada navideña.

"La reina Sofía siempre marca su impronta en las felicitaciones navideñas, sin duda esto ha sido idea suya", asegura nuestra colaboradora María Manjavacas, experta en Casa Real.

Este contraste entre las felicitaciones podría ser una declaración de intenciones. "Ha sido más fácil juntar a los perros que a todos los nietos", advierte Manjavacas. ¿Es este el mensaje que quieren dar los reyes eméritos?