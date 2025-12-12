El consejo de Rafael Santandreu para superar el duelo estas Navidades: "Hay que pensar cómo querría vernos esa persona que falta"

Rafael Santandreu es psicólogo y uno de los divulgadores más influyentes en España cuando hablamos de ansiedad, bienestar emocional y salud mental práctica. Sus libros se han convertido en auténticos fenómenos editoriales.

Aunque siempre fue un joven tímido, inseguro y con ansiedad social, pronto comprendió que debía nivel de exigencia vital. Fue así como logró desarrollar su propia filosofía de vida, que defiende que no necesitamos demasiado para estar bien.

"Vivimos en una sociedad 'terribilizadora'", asegura. Según Rafael, tendemos a pensar que todo es peor de lo que en realidad es: "Hay que valorar lo que sí tenemos y quejarnos lo menos posible".

Su filosofía sirve de mucho en estos tiempos navideños, en los que tendemos a añorar lo que teníamos antes y sentir mucho más las pérdidas. "Hay que pensar cómo querría vernos esa persona que falta, querría vernos gozando", afirma Santandreu.

