Susana Díaz (PSOE), sobre las contradicciones de la comida de Carlos Mazón el día de la DANA: "Lo que se ha comido que lo diga ya"

Qué hacía Carlos Mazón la tarde en la que se desató la DANA en Valencia el pasado 29 de octubre continúa siendo un mar de contradicciones. En un primer momento dijo que estaba comiendo con la periodista Maribel Vilaplana.

Una factura de la que la Generalitat asegura no tener la factura porque mantienen que quien pagó fue el PP de Valencia, ya que Mazón fue en condición de esa formación política y no en condición de presidente de la Generalitat valenciana. La comida de Mazón ha tenido distintos denominadores. En un primer momento se habló de un almuerzo privado de trabajo, luego de un almuerzo como presidente de la Generalitat en el que habría ofrecido a la comunicadora un cargo en la televisión pública y ahora se habla de una comida a la que Mazón acudió en calidad de presidente del PP de Valencia.

"Todo esto irá vinculado a Mazón hasta su final como líder político"

Ainhoa Martínez, periodista y colaboradora de Espejo Público, considera que la contradicción sobre la comida de Mazón "es un despropósito". Cree además que todo esto esto irá vinculado a Mazón hasta su final como líder político. "Esto hace que se haya enredado en sus propias versiones de la comida", señala. "Él lo hace como presidente de la Generalitat, esa es una contradicción de su propia versión".

"Si tú tienes esa factura la enseñas y se acabó el problema"

Prosigue Martínez diciendo que "si tú tienes esa factura la enseñas y se acabó el problema" y si has quedado con una periodista a comer como es habitual en el gremio lo dices. "Luego ya está la idoneidad", señala. "El problema es que esto da pie a que siga la bola en la gestión del propio Mazón, en la Comunidad Valenciana se reparten muchos escaños y si Feijóo quiere ser presidente necesita resolver este tema ya".

"¿Por qué no enseña ya la factura? Esto es una huida hacia adelante"

Susana Díaz mantiene que no puedes ofrecer como presidente de un partido un cargo en la televisión pública y si lo haces es como presidente de una comunidad autónoma. Se pregunta por qué no enseña ya la factura. "Esto es una huida hacia adelante y todo el mundo sospecha qué estaba haciendo ese día. Si se comió un solomillo o un besugo, que lo cuente. La bola va creciendo y el cabreo de la gente va creciendo con razón".

"Feijóo tiene que estar encantado con Mazón", dice Susanna Díaz con ironía. Recuerda que le dejó tiritando el 23 de julio antes de las elecciones generales porque le abrió la puerta a Vox en los gobiernos autonómicos y "ahora acaba de meterle un misil". "Lo que se haya comido que lo cuente ya, que lo saque. No tiene sentido, si tú has comido con una periodista y el problema es la factura enséñala ya porque como presidente de la Generalitat no has podido ofrecer eso".

