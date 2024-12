Piden la dimisión del alcalde de Alfafar en un pleno de gran tensión tras la DANA: "¡Fuera, sinvergüenzas!"

Los vecinos de Alfafar, uno de los municipios de la Comunidad Valenciana más afectados por la DANA, han exigido la dimisión del equipo de gobierno local, que preside Juan Ramón Adsuara (PP), por su gestión y le han recriminado que no "den voz" a los vecinos en el pleno municipal ordinario, celebrado este jueves, donde se han vivido momentos de gran tensión. La sesión se ha celebrado en la sala de juntas y no en la de plenos, con un aforo limitado a los miembros de la corporación y el secretario municipal, lo que ha aumentado el malestar de los vecinos que no han podido acceder, provocando que pidieran la dimisión del equipo de gobierno a gritos, según informa EFE.

Un grupo de ciudadanos ha logrado entrar en la sala y han increpado al grito de "fuera" y "sinvergüenzas" al alcalde y su equipo de gobierno por no permitir a los vecinos de la localidad, que llevaban esperando desde las siete de la maña en la puerta del Ayuntamiento para poder participar en la sesión.

Adsuara informó a EFE del traslado de la sesión plenaria a la sala de juntas porque la sala de plenos estaba ocupada por las mesas para la atención de las víctimas y se trasladaba a una sala de reuniones. También ha señalado que dicha sesión no podría retransmitirse en 'streaming'. Los vecinos han criticado que el consistorio "monte paraetas en la calle" y que el pleno no haya sido trasladado a la plaza para poder ser seguido por el pueblo y que este trasladara sus reivindicaciones, además de señalar que el alcalde haya hecho "un Mazón" al "abandonar al pueblo", ya que, según ellos, han llegado más ayudas procedentes de las localidades vecinas que de su propio ayuntamiento.

Las quejas también se han trasladado a través de las redes sociales oficiales del consistorio, con mensajes en Facebook en el que los afectados recuerdan que "el pleno es un órgano de gobierno al que cualquier vecino puede acudir por derecho democrático", y que este jueves se ha coartado "sin ningún escrúpulo posible, limitando el espacio para su asistencia". Además, han criticado que el pleno no se haya trasladado a otro edificio, como la Tauleta, que dispone de espacio para acoger a los vecinos, al tiempo que han reprochado que el horario de este fuera a las 13:00 horas, cuando habitualmente se celebraba a las ocho de la tarde.

Entre las reclamaciones de los vecinos destacaban la solicitud de que se les informe sobre la gestión y criterios de las ayudas e infraestructuras que se encuentran todavía pendientes en el municipio, como los problemas de iluminación o la situación de los coches afectados. Por su parte, los grupos de la oposición han pedido la creación de un Comité Local de Emergencias, con representación de todos los sectores afectados, que elabore un plan y gestione las ayudas para que la reconstrucción se haga "con la participación de quienes han sufrido la DANA".

