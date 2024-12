Una fuerte bronca entre el PP y la oposición obliga a suspender la sesión de control entre gritos de "¡Mazón, dimisión!"

Este jueves se ha vivido un episodio de tensión durante la celebración de la sesión de control en las Cortes Valencianas al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y que ha tenido que ser suspendida. El motivo ha sido una bronca entre el Partido Popular y los partidos de la oposición, PSOE y Compromís, quienes han dejado claro que no están dispuestos a dejar atrás la falta de responsabilidad del presidente de la Generalitat..

Durante el pleno, el portavoz del PSOE, José Muñoz, arremetió contra Mazón, afirmando que su carrera política está "finita". Le dio dos opciones: "seguir siendo un obstáculo para la recuperación y esperar a que Feijóo le condene o tener dignidad y dimitir". A esta crítica se sumó el representante de Compromís, Joan Baldoví, quien subrayó que el presidente dejó de ser el líder de todos los valencianos desde el día que la DANA afectó a la región.

Baldoví lanzó una pregunta retórica sobre la falta de empatía del presidente hacia un padre que había perdido a un hijo debido a la tardanza de las alertas de emergencia: "Por qué estaba en un restaurante (cuando ya había pueblos inundados) y no en el centro de Emergencias?". También acusaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "salir por patas" durante la visita de los Reyes a Paiporta.

El PP responde: "Mi obligación es seguir trabajando"

Ante los ataques de la oposición, el PP intentó desviar la atención hacia los problemas judiciales que enfrenta el PSOE, pero no fue suficiente para calmar la tensión que había en las cortes. La discusión llegó a su punto más caliente cuando Baldoví y otros miembros de la oposición insistieron en que Mazón no había hecho lo suficiente ni para reunirse con los afectados ni para visitar las localidades afectadas tras las inundaciones que provocó el temporal.

Durante la disputa, el presidente de la Generalitat defendió su postura alegando que él había estado junto al Rey Felipe VI durante la visita a Paiporta. Además, sugirió que otros habían abandonado sus responsabilidades durante ese día: "Yo me quedé con el Rey y otros no". Además, no ha contestado a ninguna de las preguntas de la oposición y ha asegurado que su "obligación y mi convicción es seguir trabajando en las tareas de recuperación", un hecho cuestionado por Baldoví quien le ha rebatido no haberse reunido con los afectados, ni de haber visitado ninguno de los municipios después de dos manifestaciones en su contra.

La presidenta del parlamento, Llanos Massó, tuvo que intervenir en varias ocasiones por las subidas de tono y griteríos de los diputados de los partidos políticos. En un primer momento, decidió suspender el pleno durante 15 minutos con la esperanza de que, tras un poco de calma, "se tranquilicen". Sin embargo, a pesar de la decisión de la diputada de Vox, Mazón quería continuar con la sesión.

Antes de conocer que la sesión sería suspendida definitivamente, Baldoví volvió a lanzar una crítica contra Mazón: "No merece ser presidente. Si aún le queda algo de dignidad, debería presentar su dimisión inmediata". Por su parte, Muñoz también insistió al presidente a que reflexionase sobre su futuro político: "Su destino cuelga de Génova. Solo esperamos que llegue la luz verde".

