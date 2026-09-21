Médicos, docentes y agentes ceutíes claman contra Sánchez: "Llevamos casi dos meses de colapso constante"

Sanitarios, profesores y policías siguen desesperados ante una situación límite. El Gobierno de España tiene competencias en Sanidad, Educación e Interior, y los tres sectores se encuentran al borde del colapso. Los cuerpos y fuerzas de seguridad están desarmados, sin recursos, mientras los centros de salud permanecen saturados y los docentes ven cómo esta inestabilidad afecta de lleno a sus aulas.

El ámbito sanitario es uno de los más golpeados. El presidente del Colegio de Médicos, Enrique Roviralta, nos explica la situación de los hospitales y cómo se encuentran los médicos sanitarios de Ceuta: “Llevamos casi dos meses de colapso constante, donde las urgencias se han multiplicado por dos, por tres, por cuatro.” Ante el discurso oficial, el malestar es evidente: “Estamos hartos de tanta mentira institucional. Nos oponemos frontalmente a que desde el Ministerio se rían de nosotros y que nos digan que esto es una pequeña sobrecarga asistencial.”Según Roviralta, los pacientes se quejan de estar hasta 6 o 7 horas de espera para ser atendidos de urgencia.

Esta crisis repercute de igual forma en las aulas. La profesora Helena Arias denuncia la situación en el ámbito educativo: "En mis clases a primera hora había un tercio del alumnado". La docente advierte del impacto que esto tendrá en quienes se preparan para la educación superior: “No van a ir en igualdad de condiciones, que es lo que ellos merecen.” La desesperación se extiende entre el profesorado: “Estamos agotados, viendo que no hay soluciones.” Además, Arias denuncia que hace poco se encontraron lleno de migrantes el recinto donde transcurren los recreos de los alumnos: “Estaban viendo un partido, comiendo, bebiendo y rompiendo cosas.”

En materia de seguridad, la falta de directrices agrava el escenario. Melchor Muñoz, Jefe de Comunicación de la Policía Local, señala las carencias organizativas: “Seguimos demandando la coordinación entre cuerpos. No por su culpa, sino por culpa del Gobierno que no da las pautas.” Muñoz concluye tajante sobre la inacción gubernamental: “Parece que lo que quiere el Gobierno es que haya descoordinación, cansancio y miedo.”