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¡INCREÍBLE!

Marron consigue mover aceite a distancia gracias al poder de la electricidad: Así ha sido su experimento junto a Ferrán Torres

Marron ha coincidido en el plató de El Hormiguero con el campeón del mundo Ferrán Torres y ha querido aprovechar la ocasión con un experimento de lo más curioso.

Marron consigue mover aceite a distancia gracias al poder de la electricidad: Así ha sido su experimento junto a Ferrán Torres

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Borja Tamayo
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La ciencia de Marron ha llegado para sorprender a nada menos que Ferrán Torres, campeón del mundo y responsable de traernos la segunda estrella a casa. Con un experimento de lo más curioso, el colaborador de El Hormiguero ha logrado mover aceite de oliva con su propio cuerpo.

Mediante un generador de Van de Graaff, ha jugado con las cargas positivas y negativas desde un taburete. La electricidad ha empezado a correr por Marron y, al acercar la mano a una bandeja de aceite, el líquido se movía notoriamente. Ahora bien, esto solo estaba empezando.

Y es que ha decidido subir la apuesta al introducir los dedos directamente en dos vasos de chupito para, de este modo, disparar aceite directamente con dichos dedos. Finalmente, Pablo Motos ha aprovechado toda esa electricidad acumulada en Marron, se ha acercado al colaborador y ha provocado una chispa desde su nariz. ¡Increíble!

¿No has visto este experimento? Dale play al vídeo de arriba para disfrutarlo al completo.

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Disfruta de la entrevista completa de Ferrán Torres en El Hormiguero

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