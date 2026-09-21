El esperadísimo encuentro de Ferrán Torres con Rocío Domingo, la responsable del meme "¡Oh, Ferrán!"

El Mundial 2026 nos ha traído la segunda estrella a la camiseta de la selección y esto no habría sido posible sin el gran gol de Ferrán Torres en la final. Sin embargo, antes incluso de marcar, el jugador ya era una de las grandes tendencias de la competición cuando se hizo viral el audio "¡Oh, Ferrán!".

Cuando Pablo Motos le ha preguntado por el meme al jugador, Ferrán ha confesado que "todavía se está dando cuenta de la magnitud". Y es que este audio ha recorrido el mundo, llegando incluso a París donde juega en el PSG.

Ahora bien, ¿alguna vez había coincidido con su responsable? El Hormiguero se ha encargado de que este crossover se haga realidad y ha invitado a la mismísima Rocío Domingo.

La creadora de contenido ha aparecido en el plató para dar la sorpresa definitiva a Ferrán. Aunque los dos han confesado pasar mucha "vergüenza", hemos podido ser testigos de la reproducción del audio en vivo y en directo. Un momento que, sin duda, ninguno de los dos olvidará.

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