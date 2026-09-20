Javier Calvo y Javier Ambrossi presentan La bola negra en el Festival de San Sebastián: "Es una película para todo el mundo"

Los cineastas Javier Calvo y Javier Ambrossi tienen una "necesidad de validación profunda" que les sirve como "motor feroz para la creación", han explicado en una entrevista poco antes del estreno en el Festival de Cine de San Sebastián de La bola negra, que llegará a los cines el 25 de septiembre.

Tras su premio a la mejor dirección en Cannes, ganar el Premio del Público en el Festival de Cine de Toronto y habiendo sido seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en los próximos Oscar, esta historia que parte de una obra inacabada de Federico García Lorca se ha convertido en una de las películas más esperadas del año. El reparto de la película al completo ha pasado por la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, donde la película se proyecta dentro de la Sección Perlak.

Así, los allí presentes han podido ver a Penélope Cruz, Antonio de la Torre, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau, Carlos González, Guitarricadelafuente, y por supuesto a Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Como ellos mismos confesaban en dicha entrevista unas horas antes de la presentación "las pelis las termina el público y esto todavía no ha pasado. Es el público quien da cierre a un proyecto", ha remarcado Javier Ambrossi, que hasta que no se estrene la película y conozca las reacciones de la gente no quiere pensar qué camino tomarán después como creadores.

Y al igual que el poeta granadino al que rinden homenaje con este filme dijo: "Escribo para que me quieran", los directores admiten que les importa que su trabajo se aprecie. "Yo tengo una necesidad de validación profunda desde el rechazo, desde que soy pequeño. Y estoy muy contento de haberla colocado en la creación y no tener que estar en mi vida personal buscando esa validación constantemente", ha señalado Ambrossi preguntado al respecto.

A su lado, Calvo remarca que "la validación es un motor feroz en la creación, por lo menos en nuestro caso" y que les ha llevado hasta donde están y les ha hecho "aprender mucho". Aunque "algún día molaría soltarla", reconoce también.

En todo caso, como añade Calvo, "si nosotros pensáramos en llegar a todo el mundo con cada cosa que hacemos, nunca habíamos hecho una serie sobre una representante de 50 años interpretada por un chico gay de 30", en referencia a Paquita Salas.

Consideran que esta película es "continuista" con lo que han hecho hasta ahora, también con producciones como La Mesías o La llamada. "Nuestro público ha crecido con nosotros y la gente sabe que vamos a hacer cosas que les van a emocionar, pero nunca se esperan por dónde vamos a ir", reflexiona Calvo.

Un viaje emocional

Al público que va a acudir a los cines a ver La bola negra Ambrossi le recomienda que se olvide de todo lo visto o leído. "Cuando hay algo que tiene mucho movimiento, todo el mundo quiere formar parte y poner su capa de significado. La película la hemos escrito Javi y yo", recuerda.

Para él, es una película "para todo el mundo" con componente política y social, pero también es de entretenimiento y divertida. "Es una película de amor universal, una película de guerra, una película de investigación. La gente se va a encontrar un lugar seguro en esa butaca y durante un rato los personajes le van a llevar a sitios diferentes".

Según Calvo, es "un viaje desde el primer plano, en el que una mujer está lavando a un niño en una palangana, hasta el último, en el que Guitarrica está arrodillado en un acantilado" y se pasa "de la palangana al mar, de la bola negra a la nieve, de la oscuridad a la luz".

Sobre adónde se van a dirigir después de La bola negra, Ambrossi quiere recibir el sentir de la gente para ver por dónde orientarse. "Tenemos muchísimas ideas, muchas cosas que hacer en común. De hemos estamos incluso escribiendo otra peli", comenta.

Pero hasta que no perciban las reacciones de los espectadores no podrán saber si temas que llevan tiempo intentando expresar deben ya darse por concluidos.

"A veces pasa que hay temas que llevas intentando expresar desde hace 10 años y no consigues hacerlo bien, mientras vas saltando de proyecto en proyecto. Pero cuando sientes que ese tema ya ha quedado claro, lo cierras, por no repetirte. Entonces necesitas el 'feedback' de la gente para saber cómo orientar lo siguiente", explica.