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Ferrán Torres confiesa cómo es ahora su vida en París: "Me estoy adaptando bien"
El actual campeón del mundo se ha mudado recientemente a la ciudad francesa después de fichar por el PSG, uno de los equipos más competitivos de Europa.
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El Hormiguero ha arrancado otra semana más por todo lo alto con la visita del hombre que le regaló a España su segunda estrella en el Mundial de Fútbol de este año: Ferrán Torres. El futbolista ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para contarnos todo lo que ha vivido estos últimos meses.
Después de recordar todo lo vivido tras la victoria de España en el Mundial, Ferrán Torres nos ha contado cómo es ahora su vida en París, ya que ha tenido que dejar Barcelona tras haber fichado por el PSG esta temporada.
"Me estoy adaptando bien porque al final los futbolistas dependemos mucho de cómo estamos dentro del campo", ha confesado Ferrán haciendo hincapié en que se siente muy a gusto con sus nuevos compañeros de equipo.
Justo esta semana ha estado con la mudanza y ya está dando clases para mejorar su nivel de francés. ¡Escucha todo lo que nos ha contado Ferrán Torres sobre su nueva vida dándole al play al vídeo de arriba!
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