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En tierra lejana | 21 de septiembre

Sadakat convierte la mansión en un infierno y Cihan se lleva a Alya y al niño para protegerlos

La matriarca ha perdido los papeles y ha intentado echar a Alya de la casa a gritos. La tensión en la mansión ha saltado por los aires y el pequeño Cihan Deniz ha vuelto a sufrir de lleno las consecuencias.

Sadakat convierte la mansión en un infierno y Cihan se lleva a Alya y al niño para protegerlos

Sadakat convierte la mansión en un infierno y Cihan se lleva a Alya y al niño para protegerlos

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Sadakat ha perdido el control después de la discusión con Alya y Cihan. La matriarca ha ido hasta la habitación de su nuera y ha empezado a sacar toda su ropa para echarla de su casa.

Alya y Cihan han escuchado los gritos desde la habitación de Cihan Deniz, que se ha asustado mucho al escuchar los gritos de su abuela. El pequeño no entendía qué estaba pasando.

Entonces, Cihan ha intentado hablar con su madre, pero ha terminado comprendiendo que no había forma de hacerla entrar en razón en ese momento. “Mi madre ha perdido el control. Dejadla, que rompa cosas y se calme”, ha pedido.

Mientras tanto, Alya ha intentado tranquilizar a Cihan Deniz. “No pasa nada. Ven conmigo”, le ha dicho abrazándolo. El niño, atemorizado, le ha preguntado por qué su abuela quería que se marchara.

Cihan ha llegado al límite y ha dejado claro que no quería que su hijo siguiera viviendo aquella situación. Después de enfrentarse a su madre, ha ido hasta la habitación de Cihan Deniz. “Sé que no es la playa, pero conozco un sitio bonito. Hay un castillo. ¿Quieres ir?”, le ha preguntado al pequeño. Cihan Deniz ha aceptado y los tres se han ido.

Boran se mueve y Sadakat cree saber cómo despertarle: quiere llevar a Cihan Deniz hasta él

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