"Ha sacrificado una vida para proteger la mía": Las bonitas palabras de Ferrán Torres hacia su hermana

Ferrán Torres nos ha regalado uno de los mejores momentos futbolísticos de la historia cuando, el pasado 19 de julio, nos convertía en campeones del mundo al marcar el único gol de la final contra Argentina. Un día que se ha quedado grabado en la memoria de todos los españoles y que todavía hoy seguimos celebrando.

Durante su visita a El Hormiguero, el jugador no solo ha repasado algunos de los mejores momentos de la competición. También ha querido acordarse de la persona a la que consdiera "su mayor amor", aunque también su mayor "odio": su hermana Arantxa.

Ferrán ha dejado claro que las discusiones con Arantxa forman parte de su día a día. De igual modo, ha explicado cómo el ego muchas veces les impide dejar de lado dicha discusión. Ahora bien, por encima de todo, ha evidenciado que la quiere por encima de todas las cosas, que los une una preciosa relación y le ha dado las gracias porque, en sus propias palabras, Arantxa "ha sacrificado una vida para proteger la mía".

Un bonito homenaje con el que ha ensalzado su figura y ha compartido con todos ese amor que los mantiene juntos, incluso en la distancia.

Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.