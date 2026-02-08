Azcón proclama la victoria del PP en Aragón: "Hoy los aragoneses han hablado y hay un mensaje claro, nítido e inequívoco"

La sede del Partido Popular en Zaragoza se ha convertido en la noche electoral en el escenario desde el que Jorge Azcón ha reivindicado una victoria que calificó de "clara, nítida e inequívoca". En su primera comparecencia tras conocerse los resultados, el dirigente popular aseguró que el PP ha ganado las elecciones autonómicas y que es el único partido en condiciones de formar gobierno en Aragón durante los próximos cuatro años.

Azcón abrió su intervención con un agradecimiento expreso al trabajo interno del partido. "Quiero aprovechar mis primeras palabras para agradecer el esfuerzo titánico que ha hecho el Partido Popular de Aragón", afirmó, citando de forma directa a interventores, apoderados, alcaldes, concejales y militantes. A todos ellos les trasladó un mensaje personal: "Quiero que sepan que les estaré eternamente agradecido".

Las llamadas tras las urnas

El presidente del PP aragonés subrayó también el tono institucional de la noche electoral y reveló que había recibido llamadas de otros candidatos. Entre ellas, destacó la de Pilar Alegría, a quien agradeció que le hubiera llamado "para reconocer quién ha ganado estas elecciones". En ese mismo sentido, valoró las felicitaciones recibidas por parte de otros aspirantes, remarcando que no siempre se producen en noches electorales.

Según Azcón, el mensaje lanzado por las urnas no deja lugar a dudas. "Hoy los aragoneses han hablado y hay un mensaje claro, nítido e inequívoco", insistió antes de remarcar que "solo hay un partido que puede decir que ha ganado las elecciones y es verdad".

"Hemos ganado y vamos a gobernar"

El líder popular reconoció que le hubiera gustado obtener mejores resultados en algunas provincias, sobre todo el la pérdida de dos escaños, pero defendió la fortaleza del resultado global. Con 26 diputados en el conjunto de Zaragoza, Huesca y Teruel, sostuvo que "no hay ningún otro partido en nuestra comunidad autónoma que haya tenido el resultado que ha tenido el Partido Popular".

A partir de ahí, Azcón articuló lo que definió como el segundo gran mensaje de la noche: "No solamente hemos ganado las elecciones, sino que eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno". Recalcó que ningún otro partido está en condiciones de presentar una alternativa viable para la presidencia de Aragón.

En su discurso, Azcón enmarcó la victoria dentro de la trayectoria del PP en la comunidad. Recordó que el partido ya ha gobernado durante dos años y medio y aseguró que la próxima legislatura volverá a hacerlo. "Esta es la primera vez que en Aragón el Partido Popular tiene un gobierno, tiene la presidencia, y la próxima legislatura volveremos a tener la presidencia del Gobierno de Aragón", afirmó.

Al mismo tiempo, contrapuso ese escenario al resultado del Partido Socialista, que, según sus palabras, ha obtenido "el peor resultado de su historia". Azcón sostuvo que los votantes han penalizado lo que calificó como "la portavoz de las mentiras" y reivindicó que los aragoneses "a los que nos gusta hablar claro" no han respaldado ese proyecto.

Presupuestos, diálogo y mensaje nacional

El dirigente popular avanzó que desde el día siguiente comenzará el trabajo político. "Desde mañana nos ponemos a trabajar", dijo, anunciando contactos con todas las formaciones para "armar una nueva mayoría política" que permita aprobar presupuestos.

Justificó el adelanto electoral precisamente por la ausencia de cuentas públicas y defendió que su partido no estaba dispuesto a "agarrarse al sillón al precio que fuera".

Azcón cerró su intervención con un mensaje que trascendió el ámbito autonómico. "Aragón decimos alto y claro: tic tac, tic tac, el sanchismo se acaba", proclamó, antes de concluir con una consigna que resumió el tono de la noche: "Esta noche lo celebramos y mañana, a trabajar".

