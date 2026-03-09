Disfruta de la entrevista completa a Juanma Moreno en El Hormiguero

Juanma Moreno se ha estrenado en El Hormiguero con una entrevista en la que ha hablado de política, gestión y actualidad. El presidente andaluz ha compartido su experiencia al frente de la Junta en una charla distendida.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre el terrible accidente ferroviario de Adamuz. El invitado ha revelado cómo vivió el trágico suceso, qué fue lo que se encontró cuando se trasladó a la zona y las consecuentes secuelas psicológicas que le dejó ver aquello.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por el fallo de cribado que hubo en su comunidad con el cáncer de mama. Juanma ha lamentado el "lamentable error" y ha asegurado que el protocolo desde entonces ha sido muy reforzado.

El presentador también ha querido saber qué hará el presidente de la Junta si, tal y como vaticinan las encuestas, no logra una mayoría absoluta en las próximas elecciones. El invitado ha hablado sobre un hipotético pacto con Vox afirmando que confía en que la ciudadanía abogue por un "Gobierno sensato".

También ha aprovechado su visita al programa para criticar la polarización que se vive en el Congreso de los Diputados y las calles. Juanma ha apelado a la "centralidad" y ha dicho que le gustaría que hubiese más buena gente en la política.

Otro de los momentos más sorprendentes de la entrevista ha llegado cuando el invitado ha hablado sobre cómo fue su primer encuentro con José María Aznar cuando presidía las Nuevas Generaciones del partido. El andaluz ha dicho que no entendió lo que le pidió el expresidente y tuvo que comerse la cabeza para tratar de averiguarlo.