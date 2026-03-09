Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Así ha sido

Disfruta de la entrevista completa a Juanma Moreno en El Hormiguero

El presidente de la Junta de Andalucía ha repasado temas de actualidad local y nacional durante su primera visita al programa.

Disfruta de la entrevista completa a Juanma Moreno en El Hormiguero

Publicidad

Juanma Moreno se ha estrenado en El Hormiguero con una entrevista en la que ha hablado de política, gestión y actualidad. El presidente andaluz ha compartido su experiencia al frente de la Junta en una charla distendida.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre el terrible accidente ferroviario de Adamuz. El invitado ha revelado cómo vivió el trágico suceso, qué fue lo que se encontró cuando se trasladó a la zona y las consecuentes secuelas psicológicas que le dejó ver aquello.

"He tenido que ir al psicólogo": Juanma Moreno se rompe al recordar la desgracia ferroviaria en Adamuz

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por el fallo de cribado que hubo en su comunidad con el cáncer de mama. Juanma ha lamentado el "lamentable error" y ha asegurado que el protocolo desde entonces ha sido muy reforzado.

El presentador también ha querido saber qué hará el presidente de la Junta si, tal y como vaticinan las encuestas, no logra una mayoría absoluta en las próximas elecciones. El invitado ha hablado sobre un hipotético pacto con Vox afirmando que confía en que la ciudadanía abogue por un "Gobierno sensato".

También ha aprovechado su visita al programa para criticar la polarización que se vive en el Congreso de los Diputados y las calles. Juanma ha apelado a la "centralidad" y ha dicho que le gustaría que hubiese más buena gente en la política.

Otro de los momentos más sorprendentes de la entrevista ha llegado cuando el invitado ha hablado sobre cómo fue su primer encuentro con José María Aznar cuando presidía las Nuevas Generaciones del partido. El andaluz ha dicho que no entendió lo que le pidió el expresidente y tuvo que comerse la cabeza para tratar de averiguarlo.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Disfruta de la entrevista completa a Juanma Moreno en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Juanma Moreno en El Hormiguero

¡Juanma Moreno se moja! ¿A qué político confesaría sus mayores secretos?

¡Juanma Moreno se moja! ¿A qué político confesaría sus mayores secretos?

Juanma Moreno recuerda su momento 'tierra trágame' con Aznar: "¿Qué me ha dicho?"

Juanma Moreno recuerda su momento 'tierra trágame' con Aznar: "¿Qué me ha dicho?"

Juanma Moreno Cáncer de mama
Polémica

Juanma Moreno, tras el error con el cribado de cáncer de mama en Andalucía: “Hemos reforzado el sistema”

"La centralidad es necesaria": la crítica de Juanma Moreno a la polarización política
Se sincera

"La centralidad es necesaria": la crítica de Juanma Moreno a la polarización política

"Siempre ha tenido un punto de altivez": Juanma Moreno analiza el cambio de Pedro Sánchez en los últimos años
En El Hormiguero

"Siempre ha tenido un punto de altivez": Juanma Moreno analiza el cambio de Pedro Sánchez en los últimos años

El Presidente de la Junta de Andalucía ha recalcado las principales diferencias que nota en el comportamiento y la actitud del Presidente del Gobierno de cuando lo conoció a la actualidad.

Juanma Moreno, sobre un hipotético pacto con Vox en Andalucía: "No saben gobernar"
En El Hormiguero

Juanma Moreno, sobre un hipotético pacto con Vox en Andalucía: "No saben gobernar"

El presidente de la Junta de Andalucía ha hablado sobre qué haría si no consiguiese una mayoría absoluta en las próximas elecciones.

Duelo de titanes: Javier firma 23 aciertos y provoca un desenlace de infarto en El Rosco

Duelo de titanes: Javier firma 23 aciertos y provoca un desenlace de infarto en El Rosco

¿Cuántos años cumple Alejandro? La sorpresa de Pasapalabra para felicitarle

¿Cuántos años cumple Alejandro? La sorpresa de Pasapalabra para felicitarle

La hazaña con la que Lucía Gil da por cumplida su misión en Pasapalabra: “Ya te puedes ir”

La hazaña con la que Lucía Gil da por cumplida su misión en Pasapalabra: “Ya te puedes ir”

Publicidad