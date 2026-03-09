Antena3
Juanma Moreno recuerda su momento 'tierra trágame' con Aznar: "¿Qué me ha dicho?"

El Presidente de la Junta de Andalucía ha recordado durante su entrevista en El Hormiguero un incómodo momento que vivió con el político.

Patri Bea
Una nueva semana de El Hormiguero ha arrancado por todo lo alto con la visita de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. El político se ha sentado por primera vez en nuestro plató para analizar la actualidad política del país.

Durante su entrevista, Juanma Moreno ha recordado uno de los mayores momentos 'tierra trágame' que vivió en su carrera. Ocurrió cuando era Presidente de Nuevas Generaciones, un día que coincidió en un acto con Aznar.

Juanma Moreno se puso nervioso cuando el expresidente del Gobierno le llamó para que se acercase a él y contarle algo importante. El problema fue que el político sólo escucho: "Quiero que cojas mañana...". ¡Menuda tuvo que liar para descifrar el mensaje completo! ¡Escucha la anécdota completa dándole play al vídeo de arriba!

Programas

