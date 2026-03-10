¿Hasta dónde subirán la gasolina y el diésel?: Javier de Antonio explica los efectos pluma y cohete

Donald Trump y Banjamin Netanyahu no podían haber elegido para su ofensiva sobre Irán una peor época para el bolsillo de los ciudadanos. El frío del invierno lleva a máximos la demanda del diésel. Por eso en promedio la gasolina ha subido hasta 0,18€ el litro, mientras que el diésel lo h a hecho 0,34€ por litro: "Ha habido una sobredemanda (...) Esto genera una crisis de oferta brutal".

¿Hay techo para la subida?

Javier de Antonio Arribas, presidente de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio, destaca que la incertidumbre sobre la continuidad o el final de la guerra en Irán contagia también al precio de los combustibles: "Si Trump por la mañana dice una cosa y por la tarde dice otra... ¿Cómo lo voy a saber yo?".

En las últimas horas se ha producido una bajada del precio del barril de Brent, debida no solo a las palabras del presidente de Estados Unidos, sino a las propuestas de adoptar medidas adicionales, como levantar las restricciones de importación de petróleo ruso entre otras. Sin embargo esto no se traducirá en un inmediato abaratamiento de llenar nuestros depósitos.

La fácil subida y difícil bajada del precio

La rapidez con la que aumentan los precios de los carburantes con cada subida del barril de petróleo, y la lenta bajada cuando cae el mismo, son conocidos respectivamente como efecto cohete y efecto pluma. El experto explica que el principal motivo reside en el funcionamiento de la compraventa de gasolinas por parte de las estaciones de servicio.

"Se produce un fenómeno espejo"

Los precios continúan subiendo y los usuarios llenan los depósitos temiendo próximos incrementos. Javier de Antonio explica que las gasolineras compran prácticamente "al día" el producto ya refinado, con los correspondientes impuestos. Así los precios quedan lastrados para los próximos días por los precios de varios días anteriores en el mejor de los casos, dependiendo del tiempo en que las gasolineras tarden en dar salida al producto. Esa heterogeneidad de la rede de gasolineras provoca un fenómeno derivado, que es el efecto espejo entre gasolineras para no verse perjudicadas por la competencia, tendiendo a igualarse los precios entre unas y otras.

"Los precios, como en todos los sitios y mercados, se mueven por los precios de la competencia. (...) Si una estación ve que otra cercana lo tiene más caro, no lo va a abaratar mucho más (...) Al final se produce un fenómeno espejo", concluía.

