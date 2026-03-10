La economista Cristina Peña advierte del mayor peligro de la guerra de Oriente Próximo: "Puede haber problemas de suministro vitales"

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha advertido este lunes a los gobiernos de todo el mundo de que deben prepararse para escenarios extremos en un contexto internacional cada vez más inestable. "Piensen en lo impensable y prepárense para ello", alertaba. Una advertencia que tensa aún más la cuerda en un contexto de incertidumbre internacional en el que la subida de los combustibles es la punta del iceberg de tensiones comerciales que aún están por terminar de dar la cara.

La economista Cristina Peña advierte que la inflación derivada de la guerra vendrá en un primer momento de todo aquello que requiera energía y combustibles. Señala además que en el transporte son los primeros que van sufrir esas subidas de los precios.

"Europa tiene que fortalecer su industria, la defensa y la energía"

Para la economista, Europa es la gran perjudicada de la guerra por su gran dependencia energética. Alerta de que la UE tiene 3 asignaturas que son fortalecer la industria, la defensa y la energía. "Son 3 asignaturas en las que tenía que haber trabajado en una autonomía porque hay planes de mejora pero no han sido suficientes. "Hay que ver qué juego hacen en el tablero las demás fuerzas".

China por el momento no se ha pronunciado sobre el conflicto que han iniciado EEUU e Israel. Sin embargo, recuerda la experta que es la principal perjudicada del bloqueo del estrecho de Ormuz que le suministraba 5 millones de barriles diarios y ahora no podrá ofrecerle ni el 40%. A eso se suma que EEUU ha jugado sus cartas diciendo que quiere poner su industria en funcionamiento y quiere que el gas licuado y el petróleo suban.

"Irán lleva preparándose para esta guerra 20 años"

Lo más peligroso es que Irán lleva preparándose para esta guerra 20 años y ataca las bases estratégicas de todos esos países. "Como empiece con drones con esa pequeña artillería de guerrilla a atacar las desalinizadoras y estos países sin agua dulce se encuentren atados a un nivel superior, EEUU tendrá que acabar la jugada porque si hay problemas de suministro vitales le va a venir de vuelta".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.