Juanma Moreno desvela una cualidad oculta de Antonio Banderas: “Tiene madera de político”

Cuando las hormigas han preguntado a Juanma Moreno por lo más impactante que encontró en el Gobierno andaluz a su llegada, el presidente de Andalucía ha confesado algo que nos ha pillado completamente por sorpresa.

“Una especie de zona blindada…que tenía que poner el ojo para entrar”, ha comentado. Y así ha concretado que se trataba de un área en el que se guardaban documentos. ¿De qué tipo? Es la verdadera pregunta ¡Pero la cosa no ha quedado ahí! También ha relatado como en el despacho de la Consejería de Salud había un apartamento anexo oculto.

Pablo ha intentado frenar todo intento de las hormigas por averiguar más y Juanma Moreno ha aportado pocos datos adicionales, pero, sobre la zona blindada, ha dejado una pregunta en el aire, “¿qué habría ahí para que hubiese tanta seguridad?

Así han pasado a otro tema: ¿a qué famoso vería cómo político? Y el presidente de Andalucía ha afirmado muy seguro, “Antonio Banderas tiene madera de político”. De hecho, ha comentado que le vería como alcalde Málaga si no fuera porque Paco de la Torre, actual alcalde de la provincia andaluza, aún le queda mucha carrera por delante, según Moreno.