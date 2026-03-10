Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Con Trancas y Barrancas

Juanma Moreno desvela una cualidad oculta de Antonio Banderas: “Tiene madera de político”

El presidente de Andalucía ha confesado en la sección de Trancas y Barrancas que visualiza al actor como alcalde de Málaga y… ¡también algún que otro secreto sobre el gobierno andaluz!

Juanma Moreno, sobre Antonio Banderas: “Tiene madera de político”

Publicidad

Marta García
Publicado:

Cuando las hormigas han preguntado a Juanma Moreno por lo más impactante que encontró en el Gobierno andaluz a su llegada, el presidente de Andalucía ha confesado algo que nos ha pillado completamente por sorpresa.

“Una especie de zona blindada…que tenía que poner el ojo para entrar”, ha comentado. Y así ha concretado que se trataba de un área en el que se guardaban documentos. ¿De qué tipo? Es la verdadera pregunta ¡Pero la cosa no ha quedado ahí! También ha relatado como en el despacho de la Consejería de Salud había un apartamento anexo oculto.

Pablo ha intentado frenar todo intento de las hormigas por averiguar más y Juanma Moreno ha aportado pocos datos adicionales, pero, sobre la zona blindada, ha dejado una pregunta en el aire, “¿qué habría ahí para que hubiese tanta seguridad?

Así han pasado a otro tema: ¿a qué famoso vería cómo político? Y el presidente de Andalucía ha afirmado muy seguro, “Antonio Banderas tiene madera de político”. De hecho, ha comentado que le vería como alcalde Málaga si no fuera porque Paco de la Torre, actual alcalde de la provincia andaluza, aún le queda mucha carrera por delante, según Moreno.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Susana Díaz en Espejo Público.

Susana Díaz, sobre la entrevista de Juanma Moreno en El Hormiguero: "Yo soy más pudorosa para eso"

Esperansa Grasia y María Parrado

El divertido y surrealista momento en el que María Parrado fue nombrada la pasada edición de Tu cara me suena

Periodista española que pregunta a Trump.

Una de las pocas periodistas españolas que ha preguntado a Donald Trump: "Me dijeron que me dio la palabra por ser rubia, joven y guapa"

Falete
Entrevista

Falete habla sin tapujos sobre su pareja: "Dios quiera que sea para siempre porque lo amo"

Susana Díaz analiza las novedades del 'caso Koldo'.
Crisis en el PSOE

Susana Díaz, "sin palabras" ante las novedades del 'caso Koldo': "A mí me tenían orillada y estaba fuera de cualquier información"

Javier de Antonio, pdte. gasolineras
Subida Gasolina

¿Hasta dónde subirán la gasolina y el diésel?: Javier de Antonio explica los efectos pluma y cohete

Los bolsillos de los conductores ya sufren la importante subida del precio de los carburantes. Javier de Antonio, presidente de la patronal de gasolineras, explica el funcionamiento del mercado para entender cuándo resulta más ventajoso repostar.

Una economista, sobre la guerra.
Guerra Oriente Próximo

La economista Cristina Peña advierte del mayor peligro de la guerra de Oriente Próximo: "Puede haber problemas de suministro vitales"

Cristina Peña, economista, analiza la advertencia del FMI a los gobiernos de todo el mundo a "prepararse para lo impensable" ante la guerra de Oriente Próximo.

Juanma Moreno, sobre Antonio Banderas: “Tiene madera de político”

Juanma Moreno desvela una cualidad oculta de Antonio Banderas: “Tiene madera de político”

Luis Fonsi

Esta noche, El Hormiguero bailará al ritmo de Luis Fonsi

Disfruta de la entrevista completa a Juanma Moreno en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Juanma Moreno en El Hormiguero

Publicidad