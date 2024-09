"No soy una especuladora", responde una ahorradora a las acusaciones del sindicato de inquilinas

La centralita colapsada, los teléfonos no dejan de sonar y el motivo es la intervención de la portavoz del Sindicato de inquilinas de Madrid en "Espejo Público" calificando a todos los propietarios particulares de ser unos "especuladores" por alquilar su vivienda. Una de esas llamadas de propietarios indignados es la de María que hoy ha querido contarnos su historia en el programa.

¿Ahorro o especulación?

María, tiene 44 años y sufre una discapacidad a causa de una enfermedad crónica por lo que cobra una pensión de 600 euros. Con gran esfuerzo logró comprar una casa en Asturias y la tiene alquilada para sacar un complemento a la pensión, ella sigue pagando esa hipoteca y cree que igual que ella hay muchas personas particulares que complementan sus ingresos alquilando una vivienda.

Ella tuvo que cambiarse de provincia por motivos laborales y recuerda que trabajaba mucho, hasta 14 horas al día y con ese esfuerzo pudo comprar una casa e hipotecarse. María ha sido víctima de la okupación, uno de ellos, nos cuenta, "se marcho tras nueve meses sin pagar y dejando la casa insalubre" y el último inquilino aún peor explica María que tuvo que tirar absolutamente todo: sofá, camas... De tres veces que alquilé la casa dos veces me la okuparon.

Respecto a la acusación del Sindicato de inquilinas de Madrid que cree que todos los que alquilan una casa son "especuladores" María responde que "desde la ignorancia no puede molestarte nada pero tenemos que defendernos de la no Ley que existe frente a la ocupación". María reclama que "ella no es una especuladora" y dice que a esta gente que nos llama especuladores les haría una pregunta: ¿si tu empresa no factura lo suficiente verían normal que no les pagarán por no llegar? Un mes, otro mes, otro mes... hasta dos años que es lo que se tarda en sacar a los okupas. ¿Firmarían esto esta gente?". María se queja que actualmente con la Ley que hay la gente que vive en una propiedad privada okupando tiene derecho a todo y nosotros, los propietarios, a nada.

Los propietarios "son especuladores"

En este pulso entre propietarios e inquilinos este lunes participaba en "Espejo Público" una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu que tuvo un tenso cara a cara con el economista Daniel Lacalle. Desde el sindicato de inquilinos defienden que los propietarios de las viviendas especulan y Valeria calificó en varias ocasiones de "especuladores" a los propietarios particulares que tienen un piso en alquiler para sacar una renta complementaria. Durante el programa hubo muchísimas llamadas a nuestra centralita de Antena 3 Noticias de personas indignadas con esas declaraciones donde se igualaba a los propietarios particulares con los Fondos buitre que negocian con la vivienda.

Faltan viviendas

España está a la cola en vivienda social. Según los últimos datos en nuestro país se deberían construir 1,2 millones de viviendas destinadas a uso social hasta 2030 para alcanzar la media de la Unión Europea. La falta de oferta es uno de los grandes problemas que tiene nuestro mercado de alquiler y que está provocando la subida imparable de los precios. Según datos del Banco de España, se necesitan cada año 200.000 nuevas viviendas solo para cubrir la demanda que generan los nuevos hogares y la realidad es que la cifra de viviendas construidas está muy lejos de esta necesidad, sólo se levantan entre 80.000 y 100.000 unidades. Un desfase que los expertos creen se tardará años en corregir.