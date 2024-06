De inquilinos a okupas: "Tengo que dormir en un trastero porque no se quieren ir de mi casa"

Acompañamos a Pilar a su casa en A Coruña. Observamos como mira con resignación la vivienda. Ella ya ha perdido la cuenta de las veces que ha tocado sin éxito el portero así que lo intentamos nosotros.

"No quiero nada, no me molestéis", no hemos tenido éxito, no hemos podido preguntarle a la inquilina por qué hace años dejó de pagar el alquiler y por qué no se quiere ir de esa vivienda. Pilar está desesperada. "Me debe 20.000 euros solo en alquiler", reconoce. Asegura que tanto física como mentalmente este tema la está consumiendo porque su inquilina se ha declarado en situación de vulnerabilidad y no puede hacer nada.

Miles de afectados

El caso de Pilar, es uno de los 80.000 que hay por toda España, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Ocupación. El de Luis otro. Se quiere independizar y necesita una vivienda familiar que ahora ocupa una inquilina que ni paga ni se va, reconoce que "los primeros meses empezaron pagando muy bien, pero llevamos ya nueve meses sin ver nada de dinero".

La vida en un trastero

En muchas ocasiones los propietarios necesitan esos pisos ya ocupados para vivir en ellos, si no, se ven en la calle. Es lo que le ocurre a Rocío. Ha pasado varios días viviendo en un trastero por "no dormir en la calle". "Me he tenido que meter ahí", nos cuenta mientras nos lo enseña, "hasta que ha venido la policía y me ha echado porque dicen que es ilegal vivir así". Pero no tiene dónde ir.

Vivía con su pareja, de la que se ha separado, y ahora quiere volver a su casa, pero los inquilinos no se van. El Ayuntamiento de Rota ha reconocido su situación de vulnerabilidad para agilizar los trámites en el juzgado y arreglar su situación cuanto antes.

¿En qué estado se recupera la vivienda?

El problema no acaba cuando los propietarios recuperan la vivienda, que, además, pueden pasar años. El problema continua, a veces, cuando se vuelve a abrir esa puerta y se comprueba el estado en el que han dejado la casa. “He tardado 5 años en recuperar mi piso y mira como está”, cuenta José mientras nos enseña la habitación en la que había una cocina y que ahora ha tenido que reformar por completo.

