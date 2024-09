La asociación de inquilinos anuncia una huelga: "Hay un 6% de la población que vive a costa de que nosotros paguemos el 60% del sueldo en alquiler"

La vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz ha propuesto limitar la compra de viviendas en zonas tensionadas y que solo se puedan adquirir para uso habitual o para sacar al mercado como alquiler asequible. Carlos Castillo, portavoz del sindicato de inquilinos, asegura en Espejo Público que su agrupación va a poner en marcha movilizaciones para que baje el precio del alquiler. "Yo no alabo el plan que propone Yolanda Díaz, lo que decimos es que se ha acabado el tiempo de las instituciones y del Gobierno, creemos que solo la movilización va a conseguir que se baje el precio de los alquileres", señalaba.

Castillo cree que "muchos medios de comunicación están consiguiendo que estemos ahogados y no podamos vivir de alquiler". Preguntado por casos como el de Mari Carmen y su marido, una pareja de jubilados a los que sus inquilinos han dejado de pagar la mensualidad y ahora realquilan en negro las habitaciones, señala que es un caso que no representa a los propietarios en España. "¿Por qué no entrevistáis también a esa persona vulnerable que esta ahogada para pagar la vivienda y pagar la luz?", se preguntaba. Una cuestión que Susanna Griso rebatía respondiéndole que en el programa se había entrevistado a muchos okupas.

"Los caseros viven a costa de que dediquemos el 60% de nuestro sueldo a pagar el alquiler"

El portavoz del sindicato de inquilinos insiste en que los caseros viven a base del esfuerzo de sus arrendados. "Hay un 6% de la población en España que son caseros que viven a costa de que nosotros dediquemos más del 60% de nuestros ingresos por trabajo a pagarles su sobresueldo Llevamos 6 años intentando llevar leyes al Congreso", añade.

Señala Paco Marhuenda que él no es sospechoso de ser un gran tenedor porque no tiene ningún piso en alquiler y sus propias hijas pagan alquileres de 1.000 euros mientras están estudiando. "Hay que ir contra las administraciones públicas, no contra los propietarios", afirma.

Castillo reitera que se hagan contratos que se puedan rescindir mucho más rápido y se limite la subida del precio del alquiler.