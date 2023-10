Sónsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta: "'Las hijas de la criada' arranca con una venganza terrorífica"

Sonsoles Ónega ha ganado el Premio Planeta 2023 con su novela 'Las hijas de la Criada' seguida de Alfonso Goizueta, que a sus 23 años se ha alzado con el premio finalista con 'La sangre del padre'.

Cuenta la presentadora que siempre que acaba una novela se plantea de dónde ha sacado el tiempo. "Al final exprimiendo los minutos y las horas, encontrando huecos y escribiendo en todos los lugares que te puedas imaginar", señala. Reconoce la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' que este libro lo ha terminado en el camerino situado al lado del de Susanna Griso. 'Las hijas de la criada' se ha elaborado a partir de notas que Sonsoles se dejaba en el móvil, "veranos que te fastidias y noches en las que después te lamentas haber desperdiciado escribiendo". Esta será la séptima novela de la periodista que podrá encontrarse en las librerías a partir del 8 de noviembre.

Sobre su compañero premiado, Alfonso Goizueta, apunta: "Tengo unas ganas locas de leer lo que ha escrito este chaval que puede ser mi hijo".

A sus Alfonso 23 años se plantea esta galardón como el principio del camino. "Todo lo que venga de ahora en adelante pues bienvenido sea en esta gran aventura". Cuenta que ha escrito desde siempre pero este reconocimiento es "una forma de empezar una carrera literaria maravillosa".

'Las hijas de la criada' arranca con "una venganza terrorífica"

'Las hijas de la criada' arranca con "una venganza terrorífica que es el intercambio de dos niñas en la cuna un día después de haber sido alumbradas por sus madres engendradas por el mismo padre que es el señor del Pazo de Espíritu Santo". El lector recorrerá desde 1900 a 1985 en un contexto que le interesa mucho a la autora: la industria de mar en Galicia.

Ónega ha querido subrayar lo maltratadas que habían estado en el mar las mujeres a lo largo de la historia. Descubrió que muchas de ellas pudieron tener el mando en esas fábricas pero nunca fueron reconocidas. "Me he permitido 'caprichazos' como que la protagonista hiciera una escuela de mujeres dentro de las fábricas para enseñarlas a leer, escribir y contar", relata. El libro es un homenaje a esa Galicia esplendorosa y "ojalá los lectores encuentren un viaje tan fascinante como el que he vivido yo".

'La sangre del padre', una visión diferente de Alejandro Magno

Alfonso ha estudiado Historia y en su novela 'La sangre del padre' se centra en la vida de Alejandro Magno desde un punto de vista más humano. En la novela profundiza en quién era el hombre detrás el mito, qué le impulsó a salir de su hogar y qué pensaba cuando veía el horizonte vacío de Persia ante sus ojos.