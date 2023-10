'La sangre del padre', de Alfonso Goizutea Alfaro, finalista del Premio Planeta 2023

La novela 'La sangre del padre', de Alfonso Goizutea Alfaro, ha quedado en segunda posición en el Premio Planeta 2023, el galardón más importante de la literatura española. Esta edición ha batido todos los récords al presentarse 1.129 novelas.

"Empezar una carrera literaria así es el mayor honor que en la vida me pudiera venir", ha indicado Alfonso Goizutea Alfaro al recoger su premio como finalista al Premio Planeta 2023.

"Empecé a escribir 'La sangre del padre' en la pandemia, es mi novela de pandemia y me dio por escribir de Alejandro Magno. Y recuerdo hablarlo con mi abuelo y decirle que quería escribir un cuento sobre Alejandro Magno y me respondió que Alejandro Magino no cabía en un cuento. 'Tendrás que escribir una novela, tengo una mala noticia para ti'", ha explicado Alfonso Goizutea Alfaro.

"Ese es el proyecto que me llevó tres años hasta hoy y cuenta la historia de Alejandro desde que es joven, un niño en Macedonia, hasta cómo hace todo su viaje, su gran gesta de la conquista de Persia, la fundación del helenismo. Pero más allá de la batalla, de la intriga, de la aventura, a mí lo que me interesaba es la historia de este chico que tenía mi edad, que tenía 23 años y que salió de Macedonia, abandonó su casa y su hogar, y se enfrentó al vacío", ha relatado el finalista del Premio Planeta 2023.

"A mí los momentos que me interesaban eran en los que igual tenía miedo, en los que igual dudaba, en los que igual se enamoraba... Esa enorme transición que tuvo. Y al final, aunque sea una novela histórica y de aventura y de viaje, también es una novela de un viaje iniciático. Al final, todos podemos vernos reflejados en este Alejandro porque detrás del mito esta novela busca al hombre. Partió de su casa buscándose a sí mismo y, en ese viaje, a veces se perdió, a veces se volvió a encontrar, pero en eso estamos todos, en un viaje a lo largo de la vida para tratar de descubrirnos a nosotros mismos", ha indicado Alfonso Goizutea Alfaro.

Sonsoles Ónega gana el Premio Planeta con una novela generacional gallega

La periodista y escritora Sonsoles Ónega ha sido galardonada con el Premio Planeta 2023 por su novela 'Las hijas de la criada', donde narra la historia de una familia de empresarios gallega a lo largo del siglo XX.

Esta nueva gala del Premio Planeta de Novela 2023 ha tenido lugar en el Museo de Arte Nacional de Cataluña, en la que es ya la 72 edición. Todas las novelas han competido por el prestigioso premio que, además, otorga un millón de euros al ganador. El finalista se embolsa 200.000 euros.

La mayoría de los 10 títulos finalistas son de novela negra, testimonial y con personajes femeninos. Aunque, según explicaron desde Planeta, también se abre paso el thriller histórico el "sexo y el humor".

Todos los finalistas del Premio Planeta 2023