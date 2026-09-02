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Y AHORA SONSOLESs
Lucas González reaparece en el avión de regreso a España tras someterse a su segunda operación de nariz
El cantante ha sido visto emprendiendo el viaje de vuelta después de pasar nuevamente por quirófano en Turquía para reconstruirse la nariz y corregir las secuelas anteriores.
Lucas González ya está de regreso a España después de someterse a una segunda intervención de nariz en Turquía. El artista ha sido visto en el avión poco después de la operación, todavía inmerso en el proceso de recuperación.
En Y ahora Sonsoles han mostrado las imágenes del exintegrante de Andy y Lucas durante su vuelta. Tras enseñar recientemente los primeros resultados de su reconstrucción nasal, Lucas afronta ahora una recuperación que será clave para conocer el aspecto definitivo de su nariz.
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