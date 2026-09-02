Elisa Beni, sobre las imágenes que implican a Marruecos en el asalto a Ceuta: "No se mueve una hoja sin que lo sepa el Rey"

Este miércoles, día de Ceuta, la actualidad la protagoniza la información sobre un informe policial que apuntaría a la colaboración de agentes de las autoridades de Marruecos en la organización del asalto masivo a Ceuta por parte de más de 70.000 inmigrantes. También las manifestaciones convocadas por toda España en apoyo a la ciudad autónoma y en especial a su ciudadanía.

Varios agentes de verificación de información nacionales e internacionales han comprobado que varios de los vídeos que circulan por las redes son compatibles con la realidad, incluido por fecha y localización, de las horas previas al inicio de la crisis. Perfectamente creíbles, en ellos se ve a decenas de personas bajando de un camión ante la pasividad de un gendarme marroquí; o el paso de otros tantos hacia la frontera entre Marruecos y España por delante de un agente con la misma actitud que el primero.

"En Marruecos no se mueve una hoja sin que lo sepa el Rey"

Elisa Beni, periodista experta en Tribunales, que precisamente ejerció como directora del diario El Faro de Ceuta, ha insistido, como "todo el mes de agosto", apuntaba, en la clara implicación de las autoridades marroquíes en el asalto masivo a Ceuta.

"En Marruecos no se mueve una hoja sin que lo sepa el Rey", sentenciaba Elisa, que añadía que Mohamed VI y "todo su séquito estaba a 18 kilómetros en línea recta de Ceuta, en el Rincón de M’diq", localidad costera al sur de la ciudad española.

Mentiras y lecciones de la crisis

La periodista ha hecho alusión a otros muchos vídeos de jóvenes a bordo de camiones rumbo al paso fronterizo de Castillejos, y clamaba por la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez al que acusa de faltar a la verdad: "Mintiendo respecto a una cosa que cualquiera con dos dedos de frente es capaz de ver".

Esta grave crisis deja, a ojos de la periodista, un aprendizaje en los altos funcionarios que celebra: "Ya han llegado a la conclusión de que su tarea es servir al Estado y no a un Gobierno concreto. Están perdiendo el miedo a poner en negro sobre blanco lo que realmente saben". Beni enmarca en es ese compromiso con España y no con su Ejecutivo el informe policial que señala directa y claramente a las autoridades de Marruecos.

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