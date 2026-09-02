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Mejores momentos | 2 de septiembre

La importante misión de Eugenia en La ruleta: Le pide este favor a Joaquín Padilla

Eugenia ha aprovechado su presentación para pedir un favor a Joaquín Padilla, al principio, el cantante ha pensado que le iba a pedir hacer sentadillas… pero luego ha resultado ser un recado ¡mucho más fácil!

Joaquín Padilla en La ruleta de la suerte

La importante misión de Eugenia en La ruleta: Le pide este favor a Joaquín Padilla

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Marta Jorge
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Tras ganar la primera prueba de velocidad, Eugenia ha sido la primera en presentarse en este programa de La ruleta de la suerte y nos ha explicado, entre otras cosas, que se está aficionando a ir al gimnasio. Así que Jorge Fernández no ha querido perder la oportunidad de picar un poquito a Joaquín Padilla: “Una vez que empiezas ya no puedes parar, pero luego está Joaquín que va y viene y va y viene”, ha bromeado.

A la extremeña no le ha podido venir mejor que el presentador hiciera alusión al cantante, porque Eugenia ha venido a La ruleta con una misión muy importante, mucho más incluso que conseguir el bote: pedir un favor a Joaquín. La concursante ha explicado que en su casa son muy fans del programa y que a su madre le haría muchísima ilusión que Joaquín Padilla la saludase.

El cantante no lo ha dudado ni un instante y le ha mandado un cariñoso beso a Isabel, la madre de Eugenia. Pero tras el saludo, Jorge Fernández ha querido seguir con la broma, el presentador ha bromeado con la cara que se le ha puesto al cantante cuando Eugenia ha dicho que le iba a pedir un favor justo después de hablar del gimnasio, ¡se pensaba que le iba a pedir ponerse a hacer sentadillas! Una buena forma de empezar el programa, ¡con un poquito de risas! ¡Dale al play!

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