Guadalupe, médica ceutí, denuncia el aumento de violaciones y apuñalamientos: "Nunca hemos tenido esa cantidad"

Como ha ocurrido en otras ocasiones, Guadalupe recurre a su profesión para explicar cómo afronta la situación que vive Ceuta. "Yo soy médico" afirma, antes de establecer un paralelismo entre la atención a un paciente y la gestión de una situación que, a su juicio, requiere reconocer los problemas y revisar las medidas adoptadas.

"Cuando veo un paciente que está mal, me siento con él, lo observo, lo miro, le pregunto, veo qué le pasa, me preocupo", explica. A esa preocupación, recuerda, le siguen el diagnóstico y el tratamiento.

Para Guadalupe, si un paciente vuelve y comunica que está peor, el médico debe plantearse que algo ha fallado. "Me tengo que plantear humildemente si falla un diagnóstico, o que el tratamiento se ha quedado corto, o la medida que he tomado no es la buena", señala.

Desde esa perspectiva, lanza una crítica a la gestión de la situación en Ceuta. "Yo les digo lo mismo a todo el Gobierno", afirma, en referencia a la necesidad de reconocer que no todo se ha gestionado de manera perfecta.

"Nos encontramos desangrados a todos los niveles"

Guadalupe asegura que Ceuta atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. "Críticos. Así estamos", sostiene.

Habla de un deterioro que, según sus palabras, no se limita a un único ámbito. "Nosotros nos encontramos como en la UCI, nos encontramos desangrados a todos los niveles", asegura.

Uno de los aspectos que más le afecta son las pérdidas humanas. "Humanamente, con pérdidas de vida, que es lo peor de toda esta tragedia, que no se van a recuperar", lamenta.

Pero también menciona la pérdida de derechos, la situación de las personas que se encuentran en la calle y la preocupación por lo que pueda ocurrir si empeoran las condiciones meteorológicas.

Preocupación por la violencia y los más vulnerables

La médica también pone el foco en la violencia y en la situación de los colectivos más vulnerables. "Nosotros nunca hemos tenido esa cantidad de violaciones que hay", afirma, y menciona expresamente la protección de las niñas y las mujeres.

Desde su experiencia laboral en el hospital, añade otro elemento de preocupación: "Trabajo en el hospital y te cuento lo que hay, heridas por armas blancas". Guadalupe asegura que se trata de una realidad que, según su percepción, no habían visto antes con esta intensidad.

La situación, insiste, también afecta a la salud psicológica y al ámbito educativo. "Nos desangramos a todos los niveles, psicológicamente, educativamente", afirma, antes de plantear la inquietud que genera entre las familias la seguridad de los menores.

Guadalupe reivindica la dimensión de Ceuta y considera que sus problemas requieren una respuesta que trascienda las fronteras de la ciudad.

"Mi pueblo es muy grande", repite. Y desde esa idea lanza un llamamiento al conjunto del país: "Necesitamos la ayuda de cada persona de España, de cada rincón, que venga a ayudarnos y que empatice con nosotros y vea nuestro dolor".

Su mensaje parte también de su experiencia como profesional sanitaria. Recuerda que, ante una emergencia, la atención médica no distingue procedencias.

"Cuando tuvimos esa avalancha, nosotros no le decimos a la gente de dónde viene"

Guadalupe utiliza la atención sanitaria como ejemplo de la respuesta que, en su opinión, debería aplicarse ante la situación actual.

"Cuando tuvimos esa avalancha, nosotros no le decimos a la gente: 'Mire, ¿de dónde viene?, ¿tiene pasaporte?'", relata. "No. Usted que viene con una herida se atiende, con una infección se atiende, con una hipotermia se atiende, a todo el mundo".

Para ella, ese mismo principio debe aplicarse ahora. La prioridad, insiste, debe ser atender las necesidades de la población y salvar vidas, independientemente de las diferencias políticas o de cualquier otra consideración.

"Esto no va de política, ni de bandera, ni de colores"

La conclusión de Guadalupe es también un llamamiento a la unidad. "Esto no va de política, no va de bandera, no va de colores", afirma.

"Va de un pueblo que agoniza, que lo necesita, que somos España", añade, reivindicando la pertenencia de Ceuta al conjunto del país y agradeciendo las muestras de solidaridad recibidas.

Y tal y como ha acostumbrado a la audiencia, esta médica ceutí ha querido volver a mostrar su cartel más reivindicativo. "Ceuta somos todos" es el mensaje que ha dejado plasmado en una cartulina que se ha convertido ya en un emblema de esta crisis sin precedentes.

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