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Mejores momentos | 2 de septiembre

Jano estrena su marcador con ola de 750 euros y ‘Supercomodín’: “¡Muy bien hecho!”

El concursante ha estrenado su primer turno en el programa por todo lo alto. Ha jugado con mucho cuidado y ha terminado consiguiendo una ola y lo más importante de este panel: el ‘Supercomodín’.

La ruleta de la suerte

Jano estrena su marcador con ola de 750 euros y ‘Supercomodín’: “¡Muy bien hecho!”

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Marta Jorge
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Jano ha arrancado jugando en este panel de la letra oculta de La ruleta de la suerte y ha demostrado que esto se le da ¡muy bien! Al concursante le ha costado un poco dar con una de las palabras, así que, ha tenido que arriesgarse y hacer unas cuantas tiradas más, que finalmente le han venido genial para aumentar su marcador.

Además, como buen valenciano, ha optado por la ‘V’ “¡de Valencia!” y parece que le ha traído muy buena suerte, porque ha resultado ser ¡la letra oculta! Pero seguía sin ver el panel, así que, no le ha quedado más remedio que seguir tirando: “Ahora solamente hace falta verlo, nada, un pequeño detalle”, ha bromeado Jorge Fernández.

En sus siguientes tiradas, el presentador le ha recordado a Jano la importancia de no caer en el ‘Se lo doy’, pero al concursante no le ha hecho faltar arriesgarse más, porque tras la última tirada con la que se ha colocado con 750 euros, lo ha visto claro: “Voy a resolver”, ha dicho antes de leer el panel muy despacito y sin ningún problema. “Muy bien hecho este panel”, le ha reconocido Jorge Fernández a Jano, que no ha podido empezar mejor el programa. ¡No te pierdas el vídeo de arriba!

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