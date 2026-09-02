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Estreno 18 de septiembre

Así son las primeras imágenes de La Voz 2026: emoción, nervios y grandes sorpresas

Los nuevos talents aterrizan cargados de ilusión y dispuestos a lograr que Lola Índigo, Melendi, Mika o Pablo López se giren durante su Audición a Ciegas. El programa se estrena el 18 de septiembre en Antena 3.

Coaches de La Voz

Así son las primeras imágenes de La Voz 2026: emoción, nervios y grandes sorpresas

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Celia Gil
Celia Gil
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La emoción vuelve a apoderarse del escenario de La Voz. Las primeras imágenes de la nueva edición muestran la llegada de los talents, que afrontan uno de los momentos más importantes de sus vidas con ilusión, nervios y un mismo sueño: conseguir que alguno de los coaches se gire durante su Audición a Ciegas.

“Ni siquiera los nervios pueden tapar a una estrella”, escuchamos decir a Lola Índigo en estas primeras imágenes. Melendi, Mika, Pablo López y Lola Índigo, serán los encargados de descubrir las voces que competirán por convertirse en la mejor del país.

Las Batallas regresan a su esencia

La Voz 2026 llega cargada de novedades como hemos adelantado en la rueda de prensa. Una de las más importantes se producirá en las Batallas, que recuperan su formato original: dos voces se enfrentarán sobre el escenario en intensos duelos musicales para conseguir una plaza en la siguiente fase.

La inesperada llegada de un quinto coach

Pero no será la única sorpresa. La competición dará un giro inesperado con la llegada de un quinto coach que tendrá un papel decisivo durante las Batallas. ¿Quién ocupará ese lugar y qué poder tendrá dentro del programa?

La cuenta atrás ya ha comenzado. La Voz se estrena el próximo 18 de septiembre en Antena 3.

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