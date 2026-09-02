Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Silvia Fominaya, la estrella que conquistó la televisión de los 90

Fue actriz, modelo, presentadora y un icono de los años 90. Hoy, Silvia Fominaya nos cuenta a qué se dedica actualmente y recuerda aquellos años que marcaron un antes y un después en su vida.

Silvia Fominaya

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Silvia Fominaya conquistó la televisión en los años 90. Tras debutar en el Telecupón, su talento la llevó a incurrir en el Waku Waku con Nuria Roca y finalmente dio el salto a la fama como colaboradora de Crónicas Marcianas.

Aunque la vida de Silvia ha estado llena de luces, también ha tenido sombras. Tras su romance con Sergi Arola, Silvia entró en una batalla judicial por un negocio que montó con él y que terminó siendo una ruina. Una situación económica que les afectó a nivel personal.

Hoy, Silvia Fominaya desvela cómo se encuentra en el plano personal y profesional. ¿Ha superado la crisis que atravesó con su negocio? ¡Nos lo cuenta todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Silvia Fominaya

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Silvia Fominaya, la estrella que conquistó la televisión de los 90

Federico Trillo

Federico Trillo denuncia mentiras del Gobierno y pide el estado de excepción: "Ceder ante Marruecos es perder la partida"

Pedro J. Ramírez, director de 'El Español'

Pedro J. Ramírez, director de 'El Español', mantiene que Sánchez tiene dos opciones: "Reconocer que tenía mala información o dimitir"

Joaquín Padilla en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 2 de septiembre

La importante misión de Eugenia en La ruleta: Le pide este favor a Joaquín Padilla

Receta de fideos con verduras y huevo escalfado, de Karlos Arguiñano: "Fácil de hacer, rica de comer y barata"
Nivel de dificultad 2

Fideos con verduras y huevo escalfado: la receta más completa de Karlos Arguiñano para comer bien gastando poco

Guadalupe, médica de Ceuta
DÍA DE CEUTA

Guadalupe, médica ceutí, denuncia el aumento de violaciones y apuñalamientos: "Nunca hemos tenido esa cantidad"

Guadalupe, una de las caras visibles del pueblo ceutí, reclama ayuda y empatía ante una situación que describe como crítica. Desde su experiencia profesional y personal, asegura que Ceuta atraviesa una crisis "a todos los niveles" y pide que el resto de España conozca de cerca el sufrimiento de la ciudad

Borja Sémper cantra contra el Gobierno de Pedro Sanchez
PARTIDO SOCIALISTA

"Creemos mucho más a la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI que a Pedro Sánchez": Borja Sémper, contra el Gobierno por la crisis de Ceuta

El portavoz del Partido Popular tacha al Gobierno de "caricatura" y de estar haciendo un "sálvese quien pueda", mientras la única que ha dicho la verdad es Margarita Robles. Por otro lado, hace un llamamiento a los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista para que salgan a manifestarse por Ceuta.

Coaches de La Voz

Así son las primeras imágenes de La Voz 2026: emoción, nervios y grandes sorpresas

Elisa Beni

Elisa Beni, sobre las imágenes que implican a Marruecos en el asalto a Ceuta: "No se mueve una hoja sin que lo sepa el Rey"

Risa

Sacra, la risa más contagiosa de España: "He llegado a llenar un bar por mi risa"

Publicidad