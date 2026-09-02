Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Silvia Fominaya, la estrella que conquistó la televisión de los 90

Silvia Fominaya conquistó la televisión en los años 90. Tras debutar en el Telecupón, su talento la llevó a incurrir en el Waku Waku con Nuria Roca y finalmente dio el salto a la fama como colaboradora de Crónicas Marcianas.

Aunque la vida de Silvia ha estado llena de luces, también ha tenido sombras. Tras su romance con Sergi Arola, Silvia entró en una batalla judicial por un negocio que montó con él y que terminó siendo una ruina. Una situación económica que les afectó a nivel personal.

Hoy, Silvia Fominaya desvela cómo se encuentra en el plano personal y profesional. ¿Ha superado la crisis que atravesó con su negocio? ¡Nos lo cuenta todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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