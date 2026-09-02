"Creemos mucho más a la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI que a Pedro Sánchez": Borja Sémper, contra el Gobierno por la crisis de Ceuta

Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, ha cargado duramente contra el Gobierno tras conocerse el informe policial sobre la entrada masiva en Ceuta y ha cuestionado la versión ofrecida durante las últimas semanas por el Ejecutivo.

"Llevamos un mes en el que el Gobierno intenta decirnos: ¿a quién creemos, a Pedro Sánchez o al sentido común?", ha señalado Sémper, que considera que el informe viene a "avalar que el sentido común y la racionalidad tenían razón".

En este sentido, ha defendido que resulta difícil creer que las autoridades marroquíes desconocieran el desplazamiento de miles de personas hacia la frontera española: "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están diciendo que el agua moja y que no se pueden desplazar 80.000 personas en un país vecino y saltar al nuestro sin que las fuerzas de Marruecos lo conocieran".

"Creemos mucho más a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al CNI que a Pedro Sánchez", ha afirmado.

"Tenemos un Gobierno que está haciendo un 'sálvese quien pueda'"

Sémper ha acusado al Ejecutivo de sufrir "un colapso general, político y ético" y ha criticado que la mentira haya sido utilizada "de manera repetida". A su juicio, la situación resulta especialmente grave si el ministro del Interior desconocía la existencia de estos informes: "Si no sabía que su director general contaba con estos informes es extremadamente grave; si lo sabía y lo ha ocultado, es una mentira más".

El portavoz popular también ha cuestionado que el presidente del Gobierno y el ministro del Interior no conocieran la información. "Nuestra tesis es que todos mienten. Es difícilmente creíble que el presidente no supiera nada ni el ministro de Interior. Nadie se lo puede creer porque sabemos cómo funciona el Estado de derecho y los cuerpos y fuerzas de seguridad".

Sobre Fernando Grande-Marlaska, Sémper ha señalado que su comparecencia supone un "cortafuegos penal" ante el procedimiento judicial abierto: "Aquí todos se van a intentar salvar. Tenemos un Gobierno que está haciendo un 'sálvese quien pueda'".

Una "caricatura" por Gobierno

Sémper también ha apuntado a las discrepancias dentro del propio Ejecutivo y ha asegurado que "la única que ha dicho la verdad" ha sido Margarita Robles.

"No contentos con ser la única que dice la verdad, el resto de ministros y nada más y nada menos que el presidente del Gobierno desmienten a la ministra de Defensa", ha afirmado.

El portavoz del PP se ha preguntado cómo puede el Gobierno afrontar una crisis de estas características si sus propios miembros no coinciden en el relato: "¿Cómo vamos a confiar en un Gobierno que tiene una crisis de credibilidad total?".

También ha ironizado sobre las explicaciones ofrecidas por Sánchez acerca del origen de la crisis: "El presidente dice que están investigando quién ha sido, pero ha sido una confluencia judeomasónica de Elon Musk, Israel, Rusia… Solo le faltó hablar de Franco".

A su juicio, esta forma de atribuir responsabilidades responde a "la caricatura" y refleja "un Gobierno caricatura, pero con consecuencias serias para la credibilidad del Estado y para la confianza de los ciudadanos".

Sémper pide apoyo a Ceuta

El portavoz popular ha puesto el foco en las concentraciones convocadas este miércoles en apoyo a Ceuta y ha defendido que deben quedar al margen de las siglas políticas.

"Lo más importante por encima de todas estas cosas es que las concentraciones de hoy están centradas en Ceuta", ha señalado.

Sémper considera que las movilizaciones reflejarán "esa transversalidad en el apoyo a Ceuta y en la defensa de la nacionalidad de Ceuta y de Melilla", así como "una solidaridad general de los españoles" con los ceutíes.

Por ello, ha animado a los ayuntamientos gobernados por el PSOE a sumarse: "Animo humildemente, pero también con energía, al resto de ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista a que se sumen y animen a los ciudadanos a respaldar pacíficamente, apartidista, pero con una carga política profunda, a los ceutíes".

Finalmente, preguntado por la ausencia de un mensaje de Óscar Puente sobre la crisis, Sémper ha respondido con ironía: "Si es porque se está ocupando de los trenes, me alegro mucho".

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