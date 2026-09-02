Rocío Muñoz marca distancias con Omar Montes y toma una decisión sobre su hijo: “No lo voy a dejar en esa casa”

Rocío Muñoz se ha mostrado tajante al hablar sobre Omar Montes y la posibilidad de que su hijo permanezca en su casa. La situación ha provocado que deje clara su postura y establezca un límite que no parece dispuesta a negociar.

En Y ahora Sonsoles han abordado las declaraciones de Rocío, que ha resumido su decisión con una frase contundente: “No voy a dejar a mi hijo en esa casa”. Sus palabras evidencian las diferencias que mantiene con el cantante en torno a esta cuestión.

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