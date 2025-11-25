El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

El Gobierno de Pedro Sánchez propone a Teresa Peramato como la sustituta de Álvaro García Ortiz para ejercer el cargo de fiscal general del Estado. García Ortiz hizo pública su renuncia este lunes después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo que lo condenaba a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Su nombramiento es el cuarto desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018.

El Consejo de Ministros iniciará este martes el proceso para nombrar a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general. La elección de Peramato, hasta ahora fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, se realiza a propuesta del ministro Félix Bolaños.

Una vez aprobada la propuesta de nombramiento, el Consejo General del Poder Judicial deberá emitir un informe no vinculante y, luego, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Una vez finalizados estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.

Experta en la lucha de la violencia contra la mujer

Teresa Peramato tiene 63 años (Salamanca, 1962) y es fiscal de carrera que cuenta con 35 años de ejercicio. También es fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal y es considerada una de las mayores expertas en la lucha contra la violencia sobre la mujer. También ejerció el cargo de presidenta de la Unión Progresista de Fiscales.

En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid y también fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Y ha ocupado el cargo de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Asociaciones de fiscales aplauden la elección

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) de la que Teresa Peramato fue presidenta ha aplaudido la elección del Gobierno de proponerla como sucesora de García Ortiz al considerar que "encarna de manera sobresaliente las mejores virtudes" de la carrera fiscal "para ser una magnífica fiscal general del Estado".

"Su designación representa la elección de una fiscal de acreditada solvencia técnica y una trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales", manifiesta la UPF en un comunicado. A su vez, ensalza el "compromiso con la protección de las víctimas" especialmente de las víctimas de violencia de género". "Ha demostrado una dedicación ejemplar, un firme compromiso ético y una constante defensa de la dignidad de quienes más necesitan amparo", añade.

Además, confía en que la experiencia de Peramato sirva para fortalecer una "Fiscalía moderna, autónoma y plenamente comprometida con los valores del Estado de Derecho" porque reconocen ser conscientes de que la carrera fiscal atraviesa "momentos delicados".

También celebra el nombramiento la asociación mayoritaria en la carrera fiscal, la Asociación de Fiscales (AF), que ve "imprescindible" el relevo y pide a Teresa Peramato trabajar para "recuperar la imagen" de "imparcialidad" de la Fiscalía. "El relevo era imprescindible y debería haberse producido mucho antes", comentaba la presidenta Cristina Dexus a 'Europa Press'.

