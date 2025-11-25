¿Quién será el nuevo fiscal general del Estado tras la renuncia de Álvaro García Ortiz?

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentaba su carta de renuncia días después de conocer que había sido condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos en relación con la filtración de datos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Antes de conocer incluso la sentencia, el fiscal solicita al ministro de Justicia su cese a petición propia. Hasta ahora no había querido dimitir como fiscal general, pero cree que ha llegado el momento al conocer el fallo condenatorio: "Es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".

¿Quién sustituirá al fiscal García Ortiz?

Las incógnitas se centran ahora en quién será el sustituto del fiscal condenado. Entre los nombres más sonados se encuentra el de María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal en el Tribunal Supremo y 'número dos' de García Ortiz en la institución.

No es el único nombre que se baraja para ejercer el cargo de fiscal general del Estado. También suena el de Ana Isabel García León, fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Y por último, Diego Villafañe, jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. También suena el nombre de Teresa Peramato, que tomó posesión como Fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo en febrero.

El proceso para nombrar al nuevo fiscal ya está en marcha, asegura el Ejecutivo. El presidente Pedro Sánchez fue preguntado este lunes por el momento en que el Gobierno nombrará a su sustituto al plantearle si será en la reunión del Consejo de Ministros de este martes, pero no lo ha confirmado. Simplemente ha asegurado que será en un breve espacio de tiempo.

El jefe del Ejecutivo ha vuelto a España desde Angola esta misma madrugada y hoy presidirá el Consejo de Ministros en Moncloa. No se descarta que se conozca el nombre de quién sustituirá a Álvaro García Ortiz.

Por su parte, el presidente del PP pide que el nuevo fiscal general sea un jurista "de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión" y que cuente con un "informe preceptivo y favorable" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además de que no haya desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores, dos compromisos que el PP ha asumido si llega al Gobierno.

"¿No habrá ya un fiscal general del Estado nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista?", se preguntaba Alberto Núñez Feijóo.

