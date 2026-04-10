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Pedro Sánchez viral

Sánchez se monta en un coche de Lego mientras en el Supremo continúa el 'caso mascarillas': "Es la vida paralela que vive. La corrupción se la pela"

El presidente ha subido varios vídeos en redes sociales donde se le ve jugando al Pac-Man o al Mario Kart en el Museo del Videojuego en Madrid.

Imagen de Isabel Rábago

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Probando una experiencia de realidad virtual, montado en un coche de Lego, descubriendo la historia del videojuego y también alejado de las declaraciones de la última sesión del juicio por el 'caso mascarillas'. Así ha sido la "rutina" del presidente del Gobierno durante la tarde del jueves.

Pedro Sánchez visitó el OXO Museo del Videojuego de Madrid, donde se reunió con "representantes de la industria" para analizar el aporte nacional en esta industria. Tal y como destacó el presidente en su perfil de X, "España ya es una potencia mundial en este sector".

Lo más visto del tuit de Sánchez ha sido la respuesta del OXO Museum, que han compartido más fotos sobre esa visita. Entre las imágenes, destaca una muy llamativa en la que se puede ver al presidente con una amplia sonrisa montado en un coche hecho con piezas de Lego.

"Se ha subido en un cochecito donde solo cabe él. No es un Peugeot"

Para la colaboradora de Más Espejo, Isabel Rábago, esto es una estrategia más del presidente para desviar la atención de lo realmente importante. Tal y como ha detallado, "el día que comenzó el juicio por el caso mascarillas, nos enseñó que en su despacho tiene incienso. Ayer se monta en un coche, por cierto en uno que no es un Peugeot, es un cochecito donde solo cabe él". Según Rábago, "esta es la vida paralela que vive" y se pregunta "cuánto nos cuesta que este señor se suba a un Lego".

Según Toni Cantó, a "Sánchez le funciona muy bien esta estrategia y la corrupción le da igual". Asimismo, Rábago considera que "lo que han hecho los ministros del PSOE es aplaudir durante 90 segundos a Ábalos".

Para Ángel Antonio, Sánchez no se dedica solo a eso y dice a Isabel Rábago que "frivoliza" todo lo que hace el presidente. Asimismo, ha asegurado que "de lo que hace el presidente no hablan".

Asegura que "quien no ha dicho ni pío sobre la guerra ha sido el PP". Este comentario ha desatado las críticas en el plató de Más Espejo: Isabel Rábago ha asegurado que "ese discurso de que el PP no dice nada le harta" y detalla que Feijóo "siempre ha dicho hasta la saciedad el no a la guerra".

Según Ángel Antonio eso es falso y el PP "a última hora se cuelga la chapita del no a la guerra y mientras tanto, tibieza absoluta". Asegura que en todo esto "Pedro Sánchez es fundamental y ha llevado a cabo buenas iniciativas".

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