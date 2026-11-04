De ser el escudo intocable de Sánchez a dimitir: así han sido los casi 3 años de ministro de Óscar Puente

Combativo y directo, así se ha mostrado siempre Óscar Puente en el Congreso de los Diputados, cuando era eso, precisamente, diputado, pero también siendo ya ministro. Óscar Puente llegó a la cámara baja de las Cortes Generales en el año 2023. Consiguió su escaño como diputado del PSOE por la circunscripción de Valladolid, fue en las elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023.

Precisamente ese año, pero el 21 de noviembre, es nombrado por Pedro Sánchez, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Tomaba el relevo de manos de Raquel Sánchez. Prometió por su conciencia y honor su cargo ante el rey.

Polémicas intervenciones

Una de sus intervenciones que más ha destacado en sus años en el Congreso de los Diputados ha sido durante la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo en 2023. Destacó por su dura réplica al líder del Partido Popular. "Forma parte usted del PP de Galicia, esa gran familia retratada en Fariña. Intentó usted esconder su estrecha amistad con un narcotraficante...." hasta que es abucheado por la bancada del Partido Popular.

Mano derecha de Sánchez

Se ha convertido en el escudo de Pedro Sánchez desde que llegó al ministerio y también en uno de sus hombres de confianza. "Todo mi reconocimiento al ministro de Transportes Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia." Era la declaración pública del presidente del Gobierno sobre el ministro en enero de 2026 tras la tragedia ferroviaria en Adamuz.

Directo en su discurso

Su estilo duro no se ha limitado a usarlo únicamente contra políticos españoles, ya fueran del PP o de Vox, también lo utilizó contra el presidente de Argentina, Javier Milei: "he visto a Milei en una tele y yo dije... según lo estaba oyendo ¿os acordáis?... cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias..."

Uno de los más reprobados

Para la oposición ha sido uno de los peores políticos. Es de los representantes más reprobados en las Cámaras. Hasta en 7 ocasiones. En el Senado 4 veces en total y 3 en el Congreso de los Diputados, muchas de ellas por el resultado de su gestión ferroviaria.

Hiperactivo en redes sociales

Su hiperactividad en las rede sociales ha generado un gran número de polémicas y titulares a lo largo de su mandato. A través de su cuenta en X ha pedido en muchas ocasiones la dimisión de cargos del PP. Sobre todo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También lo hizo con Noelia Núñez González, exvicesecretaria del PP, por haber mentido en su currículum. Esta sí terminó dimiendo. Señaló también al presidente Alfonso Fernández Mañueco por los incendios en Castilla y León y al presidente Carlos Mazón por la gestión de la DANA.

Punto y final a su carrera

El principio del fin de su carrera como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible fue el trágico accidente de tren en Adamuz. En este accidente fallecieron 46 personas, hecho que tocó, pero no hundió a Óscar Puente. Hasta el devastador accidente en Urda. 69 personas muertas sí han provocado un cambio en el ministro.

2 años, 11 meses y 13 días, el tiempo que ha estado Puente como ministro. Una carrera en el Gobierno que termina haciendo lo que tanto ha pedido, dimitiendo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.