Hoy, Miguel Ángel Revilla estará en El Hormiguero para analizar la actualidad

El Hormiguero recibe esta noche a Miguel Ángel Revilla, uno de los invitados más habituales del programa. El expresidente de Cantabria regresa para charlar con Pablo Motos sobre la actualidad política de nuestro país y compartir su visión acerca de los acontecimientos que están marcando la agenda nacional, en un momento de especial interés por el panorama político español.

Durante la entrevista, Revilla analizará algunos de los temas más destacados de las últimas semanas y compartirá sus impresiones sobre la situación política actual. Además, el cántabro volverá a hacer gala de su característica espontaneidad y su sentido del humor, recordando algunas anécdotas de su extensa trayectoria.

Sobre él:

Miguel Ángel Revilla es uno de los políticos más conocidos de nuestro país. Fundador del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), presidió la comunidad autónoma entre 2003 y 2011 y, posteriormente, entre 2015 y 2023. Además de su trayectoria política, ha alcanzado una gran popularidad gracias a sus numerosas apariciones televisivas, especialmente en El Hormiguero, donde se ha convertido en uno de los invitados más recurrentes.