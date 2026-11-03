Dimite Óscar Puente casi una semana después del accidente de trenes en Urda

Casi una semana después del accidente de trenes en Urda que deja 69 muertos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anuncia su dimisión. Lo ha hecho durante su comparecencia en la Diputación Permanente. También ha renunciado a formar parte de las listas el próximo 29 de noviembre porque, asegura, que un ministro de Transportes "no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en un año".

Asimismo, ha detallado que "su decisión sobre su futuro la tomó a los pocos minutos de conocer la tragedia cuando se dirigía al centro de Adif". Ha confesado que su dimisión es una cuestión "de dignidad política y de empatía con las víctimas" y hace la decisión pública en la Diputación Permanente porque declara que "es el lugar donde más sentido tiene hacerlo".

También ha afirmado que esta decisión llega después de haber hecho "el trabajo más urgente: realizar las primeras pesquisas que nos ayuden a entender lo que ha sucedido y reforzar la seguridad de nuestro sistema ferroviario en el corto plazo".

Sobre las víctimas, Puente ha destacado que "su dolor no es equiparable al suyo, pero después del suyo no es tan grande como el suyo".

Sobre su decisión, ha detallado que es "buena para la democracia": "Una democracia madura y en la que la ciudadanía reclama dignidad a la política". Además, considera que "no todos los políticos son iguales" y lo tilda de "falacia".

Puente ha detallado que tampoco se presentará como cabeza de lista en Valladolid el próximo 29 de noviembre. Ha destacado que "forma parte de un partido en el que militó su madre y su abuelo". Por tanto, asegura que su decisión solo pretende "estar a la altura de su partido y por supuesto, de los que le precedieron".

"No ha dimitido él. Le ha dimitido Tezanos"

Las reacciones políticas tras la dimisión de Puente no han tardado en llegar. Fuentes del PP detallan que "no ha dimitido él. Le ha dimitido Tezanos" y aseguran que "no se va por las víctimas ni por dignidad, sino por las encuestas".

Además, detallan que "el principal problema está en quien puso las infraestructuras en manos de Ábalos, primero, y de Puente después. La responsabilidad no se delega y Pedro Sánchez no puede esconderse detrás de Óscar Puente".