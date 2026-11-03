Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Accidente trenes Toledo

Dimite Óscar Puente casi una semana después del accidente de trenes en Urda

Puente ha afirmado que un "ministro de Transportes no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en un año".

Imagen de Óscar Puente

Óscar Puente, tras su dimisión | EFE

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Casi una semana después del accidente de trenes en Urda que deja 69 muertos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anuncia su dimisión. Lo ha hecho durante su comparecencia en la Diputación Permanente. También ha renunciado a formar parte de las listas el próximo 29 de noviembre porque, asegura, que un ministro de Transportes "no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en un año".

Asimismo, ha detallado que "su decisión sobre su futuro la tomó a los pocos minutos de conocer la tragedia cuando se dirigía al centro de Adif". Ha confesado que su dimisión es una cuestión "de dignidad política y de empatía con las víctimas" y hace la decisión pública en la Diputación Permanente porque declara que "es el lugar donde más sentido tiene hacerlo".

También ha afirmado que esta decisión llega después de haber hecho "el trabajo más urgente: realizar las primeras pesquisas que nos ayuden a entender lo que ha sucedido y reforzar la seguridad de nuestro sistema ferroviario en el corto plazo".

Sobre las víctimas, Puente ha destacado que "su dolor no es equiparable al suyo, pero después del suyo no es tan grande como el suyo".

Sobre su decisión, ha detallado que es "buena para la democracia": "Una democracia madura y en la que la ciudadanía reclama dignidad a la política". Además, considera que "no todos los políticos son iguales" y lo tilda de "falacia".

Puente ha detallado que tampoco se presentará como cabeza de lista en Valladolid el próximo 29 de noviembre. Ha destacado que "forma parte de un partido en el que militó su madre y su abuelo". Por tanto, asegura que su decisión solo pretende "estar a la altura de su partido y por supuesto, de los que le precedieron".

"No ha dimitido él. Le ha dimitido Tezanos"

Las reacciones políticas tras la dimisión de Puente no han tardado en llegar. Fuentes del PP detallan que "no ha dimitido él. Le ha dimitido Tezanos" y aseguran que "no se va por las víctimas ni por dignidad, sino por las encuestas".

Además, detallan que "el principal problema está en quien puso las infraestructuras en manos de Ábalos, primero, y de Puente después. La responsabilidad no se delega y Pedro Sánchez no puede esconderse detrás de Óscar Puente".

El PSOE cae y la derecha ganaría las elecciones generales con mayoría absoluta, según las primeras encuestas tras el accidente de Toledo

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, durante la primera sesión de control del Congreso del curso político

Publicidad

España

Imagen de Óscar Puente

Dimite Óscar Puente casi una semana después del accidente de trenes en Urda

Colocan un ataúd con la foto de Pedro Sánchez en el balcón del ayuntamiento de Hoyocasero (Ávila)

Colocan un ataúd con la foto de Pedro Sánchez en el balcón del ayuntamiento de Hoyocasero (Ávila)

Imagen de la letra T mayúscula encontrada en varias piezas

El juez pide a la UDEF que investigue quién es el autor del punzón que marcó las joyas de Zapatero

Carles Puigdemont
Puigdemont

Llarena cierra la causa contra Puigdemont por el 'procés' y deja su amnistía en manos manos de la Sala de lo Penal

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta
Crisis Ceuta

Juan Jesús Vivas, tres meses después del asalto masivo: "Ceuta se ha convertido en un CETI"

Imagen de archivo de Óscar Puente
Transportes

Ayuso, Mazón, Rajoy, Noelia Núñez... Todas las veces que Óscar Puente pidió la dimisión de sus rivales

El Ministro de Transportes es uno de los socialistas más exigentes a la hora de pedir dimisiones a dirigentes del Partido Popular pero, cuando le señalan a él, no se da por aludido tras las tragedias ferroviarias en Adamuz y Toledo. Son muchas las ocasiones en las que él sí ha exigido la dimisión a otros políticos.

Candidatos de Vox, PP, PSOE y Frente Amplio
Elecciones generales

¿Cuándo vamos a saber todos los partidos y coaliciones que se presentan a las elecciones generales del 29 de noviembre?

Será este martes cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique las candidaturas que concurrirán a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Por el momento, se ha difundido la relación de candidaturas presentadas, aunque todavía no son definitivas.

Vista de papeletas en un colegio electoral

Ya se puede consultar el censo electoral: ¿qué es, cómo hacerlo y qué hay que tener en cuenta para votar el 29N?

Salvador Illa

Salvador Illa contradice a Puente y rechaza un posible cierre de la línea entre Madrid y Barcelona

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece este martes en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y las demás recientes incidencias ferroviarias

Transportes, un ministerio bajo sospecha: Puente eligió perfiles políticos en detrimento de los técnicos

Publicidad