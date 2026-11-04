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Y AHORA SONSOLES
Lucas González sorprende con su recuperación tras operarse la nariz: su cirujano no esperaba esta evolución
El cantante de Andy y Lucas ha regresado de Turquía tras una revisión médica y ha contado en Y ahora Sonsoles cómo avanza su recuperación después de su segunda operación.
La transformación de la nariz de Lucas González continúa avanzando. Tras someterse a una segunda intervención en Turquía el pasado agosto, el artista ha explicado que su recuperación está siendo lenta, aunque los resultados son muy positivos.
De hecho, el cantante asegura que su cirujano está sorprendido por la rapidez con la que está evolucionando, mucho mejor de lo previsto. Pese a estas buenas noticias, Lucas tendrá que regresar a Turquía en enero para continuar con el seguimiento de su operación, después de años intentando conseguir el resultado deseado, según ha recogido Y ahora Sonsoles.