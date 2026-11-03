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Vuelve a ver la entrevista completa de Mario Vaquerizo en El Hormiguero

Mario Vaquerizo ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para presentarnos su nuevo proyecto literario y hacer un repaso por su extensa carrera.

Vuelve a ver la entrevista completa de Mario Vaquerizo en El Hormiguero

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Patri Bea
Patri Bea
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Mario Vaquerizo ha sido el protagonista del programa de El Hormiguero de este martes. El cantante ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para hacer un repaso por su extensa carrera y para presentarnos su nuevo proyecto literario.

En él, Mario Vaquerizo habla de la grave caída que sufrió en uno de sus conciertos que le hizo replantearse muchos aspectos sobre su existencia. El cantante se ha dado cuenta de lo importante que es disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y de hacer lo que a uno realmente le da la gana.

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Mario también ha confesado durante la entrevista que no es una persona a la que le guste la soledad. Él necesita estar rodeado prácticamente a diario de la gente que quiere y sociabilizar le da energía para enfrentarse al día a día.

Además, Carlos Latre ha querido darle una sorpresa al cantante al aparecer en plató caracterizado como él y juntos nos han regalado un momento único. ¡Revive la entrevista completa de Mario Vaquerizo en El Hormiguero dándole al play al vídeo de arriba!

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