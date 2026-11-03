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Alerta europea grave por la intoxicación de nueve personas con norovirus en Tarragona tras ingerir navajas contaminadas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tramitado la alerta. Se ha ordenado retirar el producto afectado de los canales de comercialización.

Navajas

Navajas Pixabay

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Varias personas han resultado intoxicadas en Tarragona por norovirus a consecuencia de unas navajas contaminadas. Ante tal situación, se ha activado una alerta europea a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea. El riesgo es grave. Como medida preventiva, se ha ordenado la retirada del producto afectado de los canales de comercialización.

El norovirus es una de las causas más comunes de gastroenteritis aguda. Al detectarse el brote en Tarragona, se procedió a tomar muestras de dos lotes de navajas, cuyo resultado fue positivo en norovirus.

Los síntomas del norovirus

El noravirus presenta varios síntomas dependiendo de cada caso, aunque los más frecuentes son:

  • Gastroenteritis
  • Vómitos
  • Diarreas
  • Dolor abdominal
De acuerdo a la información disponible, el virus y sus respectivos síntomas suelen durar entre 1 y 3 días.

Este tipo de virus se puede contraer por el contacto directo con una persona infectada, al consumir alimentos o agua contaminados, o incluso tocando superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca sin lavárselas.

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