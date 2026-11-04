Un vecino cuenta cómo el padre de Jesús de Miguel rompió a llorar al ver la jugada

La muerte de Jesús de Miguel a los 30 años ha conmocionado al mundo del fútbol y a su pueblo natal, Navahermosa (Toledo). El jugador sufrió una parada cardiorrespiratoria después de recibir un fuerte impacto en el pecho con la rodilla del portero rival.

Su familia estaba viendo el encuentro en el bar de Alejandro, un vecino que ha contado cómo reaccionó el padre al presenciar la jugada. Al comprender la gravedad de lo ocurrido, rompió a llorar y decidió marcharse con sus familiares a Tenerife. El pueblo se ha volcado en mostrarles su cariño y apoyo.