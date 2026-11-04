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El ingeniero Ramiro Aurín cuestiona a las medidas de Transportes: "Tenían que haber estado en marcha"

El accidente ferroviario de Urda ha llevado al Gobierno a anunciar nuevas medidas en materia de seguridad. El ingeniero de Caminos Ramiro Aurín se muestra escéptico ante el listado presentado.

Ingeniero de Caminos, Ramiro Aurín

El ingeniero Ramiro Aurín cuestiona a las medidas de Transportes

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Anna Martín
Publicado:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, antes de su dimisión, anunciaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros una serie de medidas para reforzar la seguridad en la red ferroviaria tras la tragedia de Urda. El ingeniero de Caminos Ramiro Aurín reaccionaba ante este listado con cierto "escepticismo". Para él, estas medidas "ya deberían haber estado en marcha".

Incidiendo en la migración del sistema LZB al ERTMS, un proceso que, en cierto modo, se encuentra entre los aspectos que provocaron fallos en Urda, el ingeniero comenta que en el trayecto Madrid-Sevilla es "el cuento de nunca acabar". Además, señala que en el "solape de los dos sistemas siempre hay un momento delicado", una situación que, asegura, pone en tela de juicio la seguridad.

Reclama que la IA sea española

Respecto a la inclusión de una inteligencia artificial para vigilar el sistema, el experto considera que "es cierto que hace falta". No obstante, hace un apunte: "Estaría bien que la hiciera una empresa española, porque la soberanía sobre la IA es importante para que la gestión no quede cuestionada desde fuera en un momento dado".

Aurín también considera necesario que el Gobierno responda ante el descontento de los trabajadores del sector y pone en valor que los sindicatos hayan dado a conocer previamente su contexto. En caso de que no hubiera sido así, llega a pensar que podría haberse visto como algo "ventajista".

El ingeniero pone sobre la mesa el aumento del tráfico ferroviario para comentar que, ante la medida de revisar la normativa, esta debe estar en constante actualización. Sin embargo, para él, lo que se debe estudiar en mayor medida es el mantenimiento. "Por viajero-kilómetro es lo que cuenta", señala, y asegura que en el caso de Adamuz quedó evidenciado que era precisamente lo que faltaba.

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