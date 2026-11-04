Boran descubre la verdad sobre Alya y Cihan En tierra lejana: su matrimonio ya no tiene vuelta atrás

La situación entre los tres protagonistas ha llegado a un punto crítico. Después de que Boran exigiera respuestas sobre lo ocurrido mientras estaba en coma, Alya ha decidido sincerarse y contarle cómo ha evolucionado su relación con Cihan.

Lejos de ocultar lo que siente, la joven reconoce que se ha enamorado de su cuñado y que no se arrepiente de haberse casado con él. Una confesión que cambia por completo el escenario al que Boran esperaba regresar En tierra lejana.