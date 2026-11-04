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TRANCAS Y BARRANCAS

"Solo soy una persona": Mario Vaquerizo lo da todo junto a su doble con Mecano

Trancas y Barrancas han recibido a otra dupla de oro: Mario Vaquerizo y su doble. ¡Así ha sido la sección más loca del día!

Mario Vaquerizo en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

El misticismo ha hecho acto de presencia en El Hormiguero cuando Trancas y Barrancas han traído un juego de lo más especial a sus invitados. Unos invitados ya mágicos de por sí, dado que en la mesa de Pablo Motos se encontraba Mario Vaquerizo con su doble, encarnado por Carlos Latre.

La dinámica era bien sencilla: las hormigas planteaban una pregunta y ambos debían responder al mismo tiempo para comprobar si sus ondas cerebrales estaban alienadas.

Si bien todo ha arrancado correctamente, cuando los dos coincidían en que el mejor color para vestir es el negro, la situación ha cambiado cuando el doble elegía la kombucha por encima de la cerveza. Afortunadamente, respuesta a respuesta, la dupla ha remontado. Al menos hasta que, de nuevo, la cerveza se ha puesto de por medio: Latre ha afirmado que era su comida rápida favorita, por poco sentido que tuvieran dichas declaraciones.

El broche de oro lo ha puesto el tema de Mecano, grupo que marcó especialmente a Mario. El tema 'Solo soy una persona' ha empezado a sonar en el plató y, sin dudarlo un instante, el cantante se ha puesto en pie para bailar al ritmo de la canción. Un momento para enmarcar que ha servido para cerrar por todo lo alto esta mística sección de las hormigas.

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"Solo soy una persona": Mario Vaquerizo lo da todo junto a su doble con Mecano

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